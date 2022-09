Sapete dov’è il viaggio più romantico d’autunno? È in Italia e farà sognare tutti gli amanti con paesaggi mozzafiato. Tutte le informazioni utili.

Se cercate un viaggio romantico d’autunno da fare con la persona amata i luoghi del foliage, con gli alberi che si tingono di oro, arancio e rosso, accanto ai sempreverdi, sono le mete ideali.

Dai grandi giardini delle città ai boschi di montagna, in Italia trovate tanti luoghi meravigliosi, da lasciare senza fiato e stupire la persona amata.

Se, poi, il viaggio alla scoperta dei paesaggi del foliage è a bordo di un caratteristico trenino panoramico, allora avrete raggiunto il massimo del romanticismo.

Qui vogliamo portarvi in un luogo magico, anzi in più luoghi, sulle montagne tra estremo Nord Italia e la Svizzera, dove ammirare paesaggi stupendi a bordo del treno del foliage. Ecco dove andare e tutto quello che bisogna sapere.

Il viaggio più romantico d’autunno? È in Italia e farà sognare tutti gli amanti

Il treno del foliage è diventato negli anni un’attrazione irresistibile con numerose prenotazioni da tutta Italia. Siamo nel Piemonte nordorientale, in Val Vigezzo, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, a pochi chilometri da Domodossola. Qui viaggia un caratteristico trenino panoramico che arriva fino in Svizzera, a Locarno.

La ferrovia è attiva durante tutto l’anno, sia con il treno turistico sia per il trasporto degli abitanti della zona. La linea ferroviaria si chiama Vigezzina-Centovalli, dai nomi della Val Vigezzo in Piemonte e delle Centovalli in Svizzera. È soprattutto in autunno, con i colori spettacolari del foliage, che i turisti accorrono da queste parti, per un romanticissimo viaggio in treno tra i colori d’autunno: verde, giallo, oro, arancio, rosso e marrone. Un caleidoscopio da lasciare senza fiato, un’esperienza da vivere in coppia.

Il treno storico della ferrovia Vigezzina-Centovalli percorre un tragitto lungo 52 chilometri che parte da Domodossola e arriva fino a Locarno, sul Lago Maggiore, nel Caton Ticino. Il percorso si snoda attraverso valli, campi, gole, boschi e borghi, sopra ponti e sotto cime montuose imbiancate dalla prima neve. La ferrovia comprende 32 stazioni, di cui 18 sono in Italia e 14 in Svizzera.

È uno dei viaggi in treno più emozionanti e romantici. Anche la guida Lonley Planet lo ha inserito nei 10 percorsi in treno più spettacolari e suggestivi al mondo.

Le corse del treno del foliage riprendono questo autunno il 15 ottobre e sono in programma fino al 6 novembre. Attenzione, però, nei weekend tutte le corse da Domodossola sono già prenotate. Per viaggiare durante i weekend, dunque, è consigliabile partire da Locarno

Il biglietto per il treno dl foliage Vigezzina-Centovalli costa quest’anno il sabato, la domenica e nei giorni festivi e prefestivi: 47 euro in prima classe e 37 euro in seconda per gli adulti; 23,50 euro in prima classe e 18,50 in seconda euro per i bambini e ragazzi da 6 ai 16 anni. I bambini fino ai 6 anni non compiuti viaggiano gratis, pagano solo la prenotazione se occupano un posto a sedere. La prenotazione dei posti a sedere è obbligatoria, per via del forte afflusso di visitatori.

Ulteriori informazioni sul sito web della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Infine, vi ricordiamo anche il luogo in Italia dove ammirare lo spettacolo del foliage arcobaleno.