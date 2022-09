Dormire con i dinosauri: il viaggio che farà impazzire di gioia i vostri bambini!

Se avete figli piccoli questa esperienza sarà sicuramente incredibile e vi offrirà la possibilità di dormire in un luogo assurdo che farà impazzire di gioia i vostri bambini. Scopriamo dove si trova e perché dovete andarci subito.

L’entusiasmo dei bambini è contagioso e i viaggi in famiglia sono sicuramente i più belli soprattutto quando si riescono a trovare delle mete così incredibili che certamente possono travolgere letteralmente la fantasia dei più piccoli.

Questa destinazione da sogno è perfetta, per questo bisogna andarci subito prima che venga presa d’assalto e risulti difficile prenotare o trovare un posto.

Il viaggio perfetto con i bambini

Provate a dire ai vostri figli che stanno per vivere un’esperienza tra i mostri, impazziranno di gioia. Questo è uno dei luoghi più sorprendenti in assoluto e vi farà divertire anche se avete qualche anno in più. Una vera e propria avventura da vivere e un luogo incredibile da esplorare.

Siamo all’Hotel Gracery Shinjuku dove è possibile dormire tra i mostri. All’esterno della vostra finestra potrete ammirare gli occhi giganti di Godzilla che vi osservano. Un’esperienza assurda che è possibile vivere a Tokyo in un quartiere molto animato e divertente non solo per i più giovani ma anche per gli adulti. Ci sono infatti tanti locali e attrazioni che sono pensate per tutte le età e anche moltissimi grattacieli oltre a gallerie d’arte, teatri, centri culturali. C’è sempre qualcosa di caratteristico e divertente da fare, in famiglia o da soli. Nel cuore della città, tra gli enormi palazzi, sorge questo hotel straordinario. All’ottavo piano si trova proprio Godzilla.

Questo mostro gigantesco diventerà il vostro inquilino, sarà possibile ammirarlo proprio dall’esterno della vostra stanza. Quest’area è la Shinjuku Toho Builgind dove ci sono dei grattacieli enormi di oltre trenta piani. Quando prenotate dovete scegliere le Godzilla rooms da cui appunto è possibile vedere il dinosauro. Questo è posizionato sul cinema Toho che è all’interno della struttura che ospita l’hotel.

Ci sono varie stanze, quella che offre la vista sugli occhi ma anche quella che mostra la “distruzione” provocata da Godzilla. Tutto è a tema, dai bagni alle aree condivise quindi si viene catapultati proprio in un set cinematografico. Non è semplice trovare spazio in questa struttura ma durante un viaggio a Tokyo vale sicuramente la pena andarci con i bambini perché ne saranno molto felici. Scopri anche quali sono i viaggi perfetti da fare con tutta la famiglia.

Perché proprio Godzilla? Effettivamente è facile trovarlo in molti dettagli della città, sembra infatti che questa creatura mostruosa è un cittadino onorario del Giappone.