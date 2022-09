I viaggi in Italia ora si fanno così (e vi piaceranno tantissimo!)

Il modo di fare vacanza è cambiato, ora in Italia si fanno così e scoprirete non solo nuove possibilità ma anche un modo di vivere le esperienze totalmente diverso che vi piacerà sicuramente.

Anche il modo di viaggiare cambia progressivamente, le mete si trasformano, le destinazioni più gettonate cambiano e anche tutti quelli che sono i dettagli relativamente al modo di fare il viaggio. Oggi anche l’Italia ha conosciuto queste trasformazioni.

Un nuovo approccio che sicuramente offre un modo di vedere e vivere la vacanza in modo totalmente differente non solo per i viaggiatori più esperti ma anche per coloro che hanno voglia di sperimentare.

La nuova frontiera del viaggio in Italia

Il turismo in Italia oggi è sempre più green quindi ecosostenibile e responsabile, ma questo che vuol dire praticamente? Che si proietta molto per il contatto con la natura, con escursioni in bicicletta, trekking e avventure più wild ma vuol dire anche preferire il treno piuttosto che l’aereo, sostenere il turismo locale, optare per cibi a km0.

Quindi un tipo di vacanza diverso a quello che ha caratterizzato l’ultimo ventennio che forse lascia un po’ di comodità in favore di qualche esperienza più suggestiva. Un caso interessante è quello del Glamping. Niente più hotel a cinque stelle ma vacanze green a contatto con la natura magari per dormire proprio sotto le stelle. Una meta perfetta per trovare strutture sostenibili è la Maremma poiché il territorio si presta molto bene, da non perdere l’Argentario con un bel percorso in bici o a cavallo. Anche il Lago di Garda si presta benissimo con itinerari particolari e anche un buon connubio di storia e cultura.

Questo tipo di vacanza è perfetto anche da fare in famiglia o con un gruppo di amici ma riesce benissimo anche ai viaggiatori in solitaria poiché di fatto si ha modo di incontrare tantissime persone con passioni condivise. Tra gli itinerari green in Italia c’è sicuramente Bolzano, che è il gioiello del Trentino Alto Adige dove risulta molto facile muoversi con i mezzi, ci sono tanti percorsi nella natura anche per chi inizia a fare trekking e soprattutto i ritmi sono molto più tranquilli rispetto a quelli di una classica città quindi niente stress ma solo grande relax.

Anche Belluno è una bella meta, da non perdere la grotta Isabella che ha una lunghezza di 35 km e offre molti percorsi suggestivi. La città più green d’Italia è Trento, riconosciuta come tale proprio da Legambiente. Qui trovate molte strutture differenti, ideali anche per chi viaggia con la famiglia e con gli animali.

Per vivere al massimo l’esperienza è utile affacciarsi al meglio al luogo scelto quindi optare per un tipo di turismo che segua i ritmi del posto, soprattutto se immerso nella natura, senza forzature. Gustare il meglio della tradizione locale, chiacchierare con le persone del posto e anche immergersi nel cuore della cultura può essere il modo più vero per vivere questo nuovo modo di fare turismo e costruire ricordi preziosi e indelebili e vere esperienze di vita.