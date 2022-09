Dovete sapere che per gli stranieri è la città italiana da visitare assolutamente in autunno: non la indovinereste mai. Tutte le informazioni utili.

Si sa che i turisti di tutto il mondo amano molto l’Italia, le sue città d’arte, il mare, le montagne, i borghi e le tradizioni culturali caratteristiche. Ogni estate, le mete turistiche come Venezia, Firenze, Roma, la Costiera Amalfitana, la Versilia, le Dolomiti e tante altre stupende destinazioni di viaggio si riempiono di stranieri.

Sempre più turisti, tuttavia, visitano il nostro Paese fuori dai periodi di alta stagione, per godersi in maggiore libertà città, monumenti, musei, aree naturali e attrazioni di ogni genere. Certo, forse i servizi sono meno e se è troppo freddo non si può fare il bagno al mare, ma ne vale comunque la pena e sempre più viaggiatori apprezzano l’Italia fuori stagione, come in autunno.

Da qualche tempo, poi, ad essere visitate dai turisti stranieri sono anche le piccole città fuori dai grandi circuiti turistici. Città d’arte e storia che da noi sono ben conosciute ma non da tutti gli stranieri. Recentemente, gli americani sono impazziti per una in particolare. Scopriamo qual è la città italiana, non così famosa, da visitare assolutamente in autunno.

Per gli stranieri è la città italiana da visitare in autunno: non la indovinereste mai

Nei consigli di viaggio d’autunno del Washington Post c’è l’Italia con una meta molto particolare: la splendida città di Trani. Una meta che solitamente non è inserita nei tour delle grandi città d’arte italiane. Nel poco tempo che hanno a disposizione, gli americani visitano Roma, Firenze, Venezia. Spesso tutte insieme in pochi giorni.

Viaggiando fuori stagione, tuttavia, con più tempo a disposizione e maggiore libertà è possibile fare qualche deviazione dai soliti itinerari e andare alla scoperta dei luoghi meno conosciuti e in un certo senso segreti per gli stranieri. Quei luoghi dove trovare l’Italia autentica, con i suoi ritmi di vita e le sue antiche tradizioni.

Per questi motivi, il Washington Post consiglia ai suoi lettori di visitare Trani, la città bianca. Il periodo ideale è proprio l’autunno, quando la città si svuota dagli abituali turisti balneari che affollano le sue spiagge.

In autunno, la città è abitata soprattutto dai residenti. Spiagge e strade si svuotano ed è piacevole passeggiare per le vie della città e ammirarne i capolavori. Trani è famosa per la sua imponente cattedrale affacciata sul mare, costruita con pietra bianca calcarea, conosciuta anche come Pietra di Trani, estratta nelle cave della zona.

La cattedrale risale al XII secolo, all’epoca normanna, ed è un esempio molto particolare di architettura romanica pugliese. La sua costruzione risale alle vicende di San Nicola Pellegrino che sbarcò a Trani poco prima di morire. Il santo lasciò alla città numerosi miracoli e fu decisa la costruzione di una chiesa in suo onore. Poi fu costruita la chiesa di Santa Maria Assunta che occupa la basilica superiore. Il nome ufficiale della chiesa è Basilica cattedrale di Santa Maria Assunta. La bellezza dello stile di questa chiesa e la posizione scenografica che occupa, circondata dal mare, fanno della Cattedrale di Trani un luogo magnifico, da vedere almeno una volta nella vita.

Poco distante dalla cattedrale, sempre sul mare, sorge il Castello Svevo o Castello di Trani, risalente al XIII secolo e al regno dell’Imperatore Federico II di Svevia. Con le sue precise linee squadrate, il Castello sorge direttamente sul mare e ha due torri di avvistamento. All’interno ospita un museo.

Sebbene siano i monumenti più famosi e imperdibili, Trani non è solo la Cattedrale e il Castello. Tutto il centro storico è da visitare, passeggiando per strade e vicoli. Tra i palazzi storici, consigliamo di visitare anche l’antico quartiere ebraico.

Il Washington include nelle mete da visitare in autunno anche la Toscana. Questa regione, tuttavia, la conosciamo tutti molto bene. Trani, invece, è la meta top.

Vi ricordiamo anche la nostra guida alla città di Bari, altra meraviglia della Puglia da visitare.