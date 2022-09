Oktoberfest 2022 in Italia: dove andare a bere birra come i veri bavaresi

L’Oktoberfest 2022 in Italia? Non solo eventi e feste simili a quella bavarese. Nel nostro Bel Paese ci sono tantissime attività e birrifici da visitare per bere birra in grande stile!

Chi non è riuscito ad andare all’Oktoberfest “classico” si starà mangiando le mani. La grande manifestazione è stata organizzata dopo 2 anni di assenza causa Covid e quest’anno è tornata in grandissimo stile!

Ma non disperate! Se state cercando dei luoghi o degli appuntamenti dove andare per bere birra come dei veri bavaresi ci abbiamo pensato noi. Ecco l’Oktoberfest 2022 in Italia!

Oktoberfest 2022 in Italia: gli appuntamenti e le location da non perdersi

Passi che non siete riusciti ad andare all’Oktoberfest a Monaco di Baviera, ma questi appuntamenti se veramente amate la birra, non potete perderveli. Allo stesso modo, le visite guidate ai birrifici artigianali italiani sono un altro momento top per assaporare questa antica bevanda al meglio. Ecco cosa abbiamo trovato per voi!

Oktoberfest a Genova : riconosciuto ormai dal 2009 questo evento genovese vi permetterà di vivere la magia della festa tedesca in Italia. L’appuntamento è da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022 a Villa Bombrini di Genova Cornigliano (via Muratori 5). Preparate le papille gustative perché sarà uno spettacolo incredibile e gustosissimo.

Ad Apecchio dal 30 settembre al 2 ottobre preparatevi ad assaggiare birra come mai avete fatto prima. Come? Accoppiata con il tartufo. Torna infatti la 40esima edizione di questa manifestazione che tra trekking nel bosco, degustazioni varie e tantissimi stand decreterà qual è il miglior abbinamento tra birra e tartufo!

Se al di là degli eventi volete invece assaggiare una birra artigianale nostrana dovete fare proprio un giro nella fabbrica di una delle birre artigianali più famose in Italia, la Baldin di Cuneo. Diverse domeniche all'anno infatti il birrificio apre le sue porte per fare delle visite guidate che partono dalle prime fasi di lavorazione arrivando anche al prodotto finito.

Se non siete riusciti ad andare all’Oktoberfest a Monaco non dovete quindi disperare, anzi. Ci sono tante alternative da poter valutare e da poter provare per bere birra come, anzi meglio, dei veri bavaresi in Italia!