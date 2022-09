Avere una barca è veramente solo per ricchi? Stando a queste cifre pare proprio di no

Sapete quanto costa comprare o affittare un posto barca in Italia? Tenetevi forte perché non è così facile e i fattori da tenere in considerazione sono altri.

Oltre a viaggiare in modo spot, una volta ogni tanto, c’è chi sogna di possedere un mezzo per poter andare via o godere della libertà ogni volta che vuole.

Una barca, ad esempio, è un ottimo modo per potersi ritagliare attimi, giorni o anche solo ore, di stop dallo stress in modo rapido. Ma avete fatto i conti con il costo del posto barca in Italia?

Le spese che comporta avere una barca: cosa sapere

Prima di procedere all’acquisto di una piccola pilotina o di un motoscafo o anche solo di un gommone, è fondamentale conteggiare bene tutte le spese che questa decisione comporta. E il posto barca è una di queste. Quanto costa in Italia oggi comprare un posto barca dove “parcheggiare” la propria imbarcazione in porto quando non la si usa?

Quanto costa un posto barca in Italia?

La prima cosa da fare è capire che a seconda dei porti e delle località in cui si vuole acquistare il posto barca, o anche solo prenderlo in affitto per un po’, il costo varia tantissimo. Fare chiarezza sul tema però non è facile perché non ci sono listini prezzi chiari e pubblici da parte dei vari porti italiani e spesso il prezzo viene deciso anche un po’ sul momento capendo le dimensioni dell’imbarcazione, la posizione in cui la si vuole mettere, l’uso che se ne fa…

Grazie al blog OrmeggiOnline e VelaBlog, abbiamo però potuto tirare un pochino le somme e farci un’idea, anche se generica dei prezzi pagati dagli armatori. Senza entrare nel dettaglio dei singoli porti, i siti riportano una media nazionale, variabile e soggettiva ai tanti fattori di cui vi abbiamo parlato precedentemente così:

Barca tra i 4 e gli 8 metri: circa 2000 euro all’anno in media nazionale. Ma sappiamo che ci sono posti super economici come ad Argegno dove si richiedono circa 300 euro all’anno, e altri come Marina di Rimini dove invece si sforano i 3500 euro.

in media nazionale. Ma sappiamo che ci sono posti super economici come ad Argegno dove si richiedono circa 300 euro all’anno, e altri come Marina di Rimini dove invece si sforano i 3500 euro. Barca tra gli 8 e 12 metri: la media è circa 4000 euro all’anno. Anche in questo caso ci sono luoghi economici come a Crotone dove si parla 1100 euro, e altri più esosi come Porto di Talamone dove si arriva fino ai 7mila euro.

Più le dimensioni dell’imbarcazione aumentano, più il costo del posto barca lievita. È normale. Tuttavia, se siete in procinto di affittarlo o acquistarlo, non fatevi problemi, chiedete espressamente qual è il posto meno caro in quel porto per un’imbarcazione delle vostre dimensioni. Spesso ci sono delle sorprese!