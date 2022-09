Ecco dove andare per lo spettacolo arcobaleno del foliage: il posto più bello per ammirarlo in Italia. Tutte le informazioni utili.

Autunno tempo di foliage, ovvero delle foglie degli alberi che cambiano colore e dell’usanza di andare per boschi e parchi ad ammirarle. Un tripudio di colori caldi che scalda in vista del freddo e buio inverno. Qui, in particolare, vi segnaliamo un posto assolutamente stupendo per ammirare questo spettacolare fenomeno naturale.

Non c’è bisogno, infatti, di andare troppo lontano per osservare anche in Italia un foliage da lasciare senza fiato e che non ha nulla da invidiare agli spettacoli dei grandi boschi del Nord America o del Centro e Nord Europa.

Da noi questo posto si trova in Piemonte. Per la sua varietà naturale e per la ricchezza dei colori può essere definito un posto magico. Ecco dove si trova.

Lo spettacolo arcobaleno del foliage: il posto più bello per ammirarlo in Italia

È l’Oasi Zegna, in provincia di Biella, il luogo magico dove ammirare uno dei foliage più spettacolari d’Italia e non solo. Qui la ricchezza dei colori assomiglia a quella di un arcobaleno, sebbene siano sempre sfumature di colori che vanno dal verde, al giallo, all’oro, all’arancio, all’ocra, al rosso e al marrone. Un autentico tripudio di sfumature che si accompagna alla grande varietà della vegetazione.

Già conosciuta per la meravigliosa Conca dei Rododendri, dove passeggiare in primavera, l’Oasi Zegna è un’area naturalistica realizzata negli Anni ’30 dal famoso imprenditore tessile Ermenegildo Zegna, fondatore del Gruppo Zegna. L’impresa fu fondata nel 1910 a Trivero con il Lanificio Zegna, specializzato nella produzione di tessuti di alta qualità per l’abbigliamento maschile. Nei decenni, l’azienda è diventata una casa di moda di lusso, rinomata in tutto il mondo.

L’Oasi è un progetto di valorizzazione ambientale con l’obiettivo di creare bellezza naturale accessibile a chiunque. All’interno si trova una strada panoramica, Panoramica Zegna, lunga 26 km, che collega le città e i paesi a valle con la montagna. In quest’area naturale sono state piantate circa 500mila conifere, insieme a centinaia di varietà di ortensie e rododendri. I fiori si ammirano nei loro splendidi colori in primavera, mentre in autunno è il turno del foliage.

All’interno dell’Oasi Zegna si trovano circa 700 ettari di faggete, 300 ettari di abetine e 400 di boschi misti. L’area offre 29 itinerari naturalistici, con percorsi per trekking, mountain bike e passeggiate a cavallo.

Tra i sentieri che si arrampicano sulla montagna, sotto le fitte chiome degli alberi, si ammira un vero e proprio arcobaleno di colori autunnali che lascia senza fiato per la sua straordinaria bellezza. Un’esperienza da vivere nel suggestivo Bosco del Sorriso.

Si può visitare l’Oasi Zegna con passeggiate guidate, anche con racconti di storie e leggende, e partecipare agli eventi culturali e gastronomici organizzati in zona. Il Parco Naturale di Trivero Valdilana offre strutture ricettive dove mangiare e dormire.

Ulteriori informazioni sul sito web ufficiale.