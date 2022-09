Offerta lampo per poche ore: voli a 7.99 per Natale

By

Termina a mezzanotte la super offerta di Ryanair: tantissimi voli a partire da 7.99 euro. Come fare e come funziona

La Ryanair torna con le sue incredibili offerte e sbaraglia tutte le vostre previsioni. Già perché se volevate valutare con calma quando partire e dove andare la Ryanair non ve lo permette! Già perché ha lanciato in giornata una spettacolare offerta che termina fra poche ore.

La promozione lanciata da Ryanair ha uno sconto del 15% su tutti i voli e si trovano diversi biglietti a soli 7.99 euro per diverse città europee. Ma quello che è più interessante è il periodo di volo: fino al 15 dicembre. Ciò vuol dire che potete andare per mercatini di Natale o a vedere le città addobbate. E solitamente i prezzi dei voli in questo periodo sono altissimi.

L’offerta di Ryanair come funziona e dove andare a Natale

La compagnia irlandese ci ha abituato ad offerte straordinarie e a sorprenderci. Già perché queste offerte lampo di Ryanair non sono mai annunciate prima. Un motivo in più per seguirci con attenzione e iscriversi al programma fedeltà della compagnia.

In ogni caso avete ancora qualche ora di tempo a disposizione per scegliere la meta della vostra vacanza. Sul sito di Ryanair ci sono infatti tantissime destinazioni con prezzi bassissimi, o meglio con la tariffa più economica disponibile per il periodo di viaggio compreso tra il 1 novembre e il 15 dicembre.

Novembre e inizio dicembre sono un periodo straordinario per andare alla scoperta di città e capitali europee o italiane. Potrete vedere la magia dei foliage nei parchi cittadini, visitare musei senza ressa, fare shopping con prezzi ancora abbordabili e prenotare hotel a costi contenuti. All’inizio di dicembre i prezzi salgono un po’ ovunque ma se sarete riusciti a prenotare il volo con Ryanair grazie a quest’offerta lampo avrete già risparmiato parecchio.

Fra le offerte più interessanti si trovano biglietti per Parigi a meno di 14 euro, Barcellona ad appena 15 euro o Londra a 18 euro. Ci sono poi città bellissime e meno conosciute come Breslavia in Polonia ad appena 7.99 euro.

C’è da ricordare che il prezzo proposto è quello della tariffa base, ovvero quella che include solo un piccolo bagaglio a mano, ossia una borsa da sistemare sotto il proprio sedile. Se volete portare con voi anche un trolley dovete acquistare il priority o una tariffa diversa (e più costosa).

Ma facendo attenzione e sfruttando qualche trucco per risparmiare sul bagaglio a mano potrete organizzare un viaggio in autunno o sotto Natale ad un prezzo davvero molto basso. Quindi affrettatevi e scegliete il vostro volo Ryanair nella promozione lampo.