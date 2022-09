Crociere d’autunno: le rotte più belle per chi vuole rimanere in Europa

Le crociere d’autunno sono un’ottima idea, non solo per itinerari molto estesi ma anche per viaggi brevi. Mai come in questo periodo la natura è sublime, scopriamo le mete e le destinazioni migliori.

Se avete in mente una piccola fuga sappiate che la crociera autunnale è una delle esperienze di viaggio migliori, si può scegliere tra tante mete differenti e soprattutto apprezzare delle particolarità che non ci sono in nessun altro periodo dell’anno.

In particolare le compagnie offrono anche delle mini crociere che durano tra i 3 e i 5 giorni per chi vuole concedersi qualche giorno di relax.

Crociere d’autunno in Europa

Tra le mete più gettonate ci sono la costa spagnola, con tappe tra Barcellona e Marsiglia che sono sicuramente ottimali per chi cerca divertimento, temperature ancora miti ma anche gastronomia prelibata. Un’alternativa, sempre per la crociera breve autunnale può essere la Croazia, la Slovenia e la Dalmazia. Qui la natura è molto particolare e in questo periodo muta tantissimo.

Tra le mini crociere organizzate da Msc c’è ad esempio quella che da Genova arriva a Marsiglia, si tratta di un piccolo viaggio di 2 notti e 3 giorni straordinario. Si può scegliere di prolungare poi con una tappa a Valencia o sulle isole. Le crociere di 2 o 3 giorni partono anche da Roma e toccano, in base alla destinazione scelta, anche il sud della Francia quindi Montecarlo. Ci sono anche crociere a Sud dell’Italia quindi verso Santorini, Mikonos, Corfù, luoghi incantevoli da visitare tutto l’anno con partenza anche da Venezia e Bari.

Partire con una crociera autunnale per le mete più belle d’Europa può anche essere la soluzione migliore per trovare delle offerte molto interessanti. In questo periodo dell’anno infatti ci sono sconti e soluzioni pensate per tutti, anche per chi vuole fare una piccola toccata e fuga. Rispetto ad altri periodi dove i prezzi sono veramente proibitivi in questo periodo è assolutamente fattibile.

Inoltre questo non è un periodo di alta stagione e questo vuol dire più servizi, meno caos a borgo, più relax e tranquillità per tutti. Questi sono dati importanti da valutare anche perché è sempre possibile fare un tuffo in una piscina riscaldata o il bagno in Spagna o Portogallo anche in autunno. Qui trovi delle offerte molto interessanti.

Niente paura per il clima, ovviamente c’è sempre possibilità di incorrere in qualche problemino ma certamente queste zone costiere non sono molto esposte e quindi non ci sono problemi. Se avete paura scegliere il lato della Croazia e non ci sarà alcun brutto imprevisto via mare.