Viaggio a dorso di cammello: sapete qual è la vera funzione delle gobbe?

Siete pronti a scoprire a cosa servono veramente le gobbe del cammello? Abbiamo scovato tutte le informazioni possibili per voi!

Ogni volta lo ripetiamo, ma non ci stanchiamo: il mondo è un luogo meraviglioso. Flora e fauna sono pronti a sorprenderci e, anche animali apparentemente buffi come il cammello, sono in realtà pieni di sorprese.

Vi siete infatti mai informati veramente sul cosa servano le gobbe del cammello? Qual è la loro vera funzione? Diciamo addio alle fake news e scopriamo tutta la verità!

Qual è la funzione delle gobbe del cammello?

Sfatiamo il primo falso mito: non c’è dell’acqua. Le gobbe del cammello non sono come delle borracce portatili stile San Bernardo! Nonostante questo animale viva in zone aride, non è questo a cui servono. Le gobbe del cammello hanno una funzione semplice: incamerare energia per sopravvivere anche mesi e mesi in luoghi impervi senza aver bisogno di mangiare.

Proprio così: le gobbe del cammello sono delle riserve di grasso che tornano utili all’animale quando non trova cibo. Da lì “estrae” la sua forza ed energia visto che in periodi più proficui a livello alimentare aveva mangiato molto e messo da parte tanta energia a cui attingere.

E infatti, una cosa che forse nessuno sa, è che le gobbe del cammello quando sono “svuotate” si afflosciano. Quando l’animale invece tornerà a mangiare, queste si gonfieranno e torneranno belle imponenti riempiendosi di nuovo di grasso.

Gobbe del cammello o del dromedario? Le differenze

Attenzione però! Sebbene siano diversi, il discorso della gobba e della sua funzione è uguale anche nel dromedario. Si dice che questo animale ne abbia una, in realtà anche il dromedario ha due gobbe solo che la prima è praticamente incassata nel corpo, non spunta in alto e quindi sembra che ce ne sia una sola.

Ma perché ha le gobbe?

Ma perché il grasso va nella gobba e non nella pancia allora? Le ipotesi sul perché il cammello abbia le gobbe sono svariate. Si pensa che “alzandosi” in altezza piuttosto che in larghezza il cammello esponga meno parti del corpo al sole. Altre ipotesi riguardano invece il fatto che sulla pancia i cammelli hanno un callo che gli permette di sdraiarsi sulla sabbia rovente cose che, con uno strato di grasso non potrebbero certo fare.

Abbiamo capito quindi finalmente a cosa servono le gobbe del cammello e ora siamo pronti per guardare questo incredibile animale con occhi completamente diversi!