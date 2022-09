5 città italiane da vedere assolutamente, capolavori che in autunno sono ancora più belli

By

Vi proponiamo le 5 città italiane da vedere assolutamente in autunno, capolavori che sono ancora più belli. Tutte le informazioni utili.



Per i vostri viaggi d’autunno alla scoperta dei paesaggi più belli, tinti di giallo, arancio e rosso delle foglie che cambiano colore e indorati dalla luce tenue del sole, vi portiamo alla scoperta di 5 città italiane da visitare in questa stagione.

Luoghi dove fare il pieno di bellezza, tra monumenti storici, parchi, giardini, passeggiando senza meta, lasciandosi trasportare dal momento.

L’autunno è anche il periodo ideale per partecipare agli eventi di stagione organizzati nelle città, tra arte, cultura e gastronomia. Di seguito, tutti i nostri suggerimenti.

Ecco le 5 città italiane che in autunno diventano ancora più belle, da visitare in questa stagione di colori caldi. Alla scoperta di bellezze storiche e artistiche, paesaggi che cambiano e luoghi che si preparano ai primi freddi.

Roma. La Città Eterna è il luogo ideale da visitare in autunno per il suo clima ancora molto mite, da fine estate. Dopo la pausa estiva e l’assalto dei turisti stranieri, Roma torna ai romani, con i localini tipici affollati dai residenti, le serate ancora fuori all’aperto a godersi un aperitivo al tramonto, mentre il sole indora gli edifici e i monumenti maestosi. Del resto, Roma è famosa per le sue ottobrate, le gite alla scoperta delle sue meraviglie e dei suoi dintorni. Poi, a due passi da Roma consigliamo di visitare il giardino più bello d’Italia.

Perugia. La bella città medievale capoluogo dell’Umbria vi accoglierà in autunno con il suo magnifico centro storico. Ogni stagione è perfetta per visitare Perugia, ma i colori caldi e il sole dorato di miele vi regaleranno una vista sulla città ancora più affascinante. Nel mese di ottobre, poi, è in programma la manifestazione dedicata al cioccolato, Eurochocolate, quest’anno dal 14 al 23 ottobre,

Bergamo. Imponente città che sorge sulle colline ai piedi delle Prealpi Orobiche, un po’ grande centro urbano e industriale e un po’ città di montagna, Bergamo è perfetta per l’autunno. I sontuosi monumenti della Città Alta, che ha mantenuto gli edifici medievali, cinta dalle Mura Venete della fine del XVI secolo, riconosciute Patrimonio Unesco dal 2017, vi offriranno scenari spettacolari nei colori dell’autunno.

Trapani e Marsala. L’autunno è la stagione ideale per visitare la Sicilia, quando le temperature sono più sopportabili, e in particolare la sua parte occidentale, tra le bellissime città di Trapani e Marsala. Qui si arriva facilmente da tutta Italia, grazie ai voli low cost che atterrano all’aeroporto “Vincenzo Florio”. Da visitare sono i monumenti barocchi delle due città, tra chiese e palazzi storici, ma soprattutto le favolose saline, dove ammirare tramonti da sogno.

Torino. Infine, una città che è diventata una meta di viaggio molto popolare e che ha tantissimo da offrire, tra arte, storia e divertimento è la città di Torino. L’autunno è ricco di eventi culturali, tra nuove mostre e festival, come il Torino Film Festival, quest’anno in programma dal 25 novembre. Sono soprattutto i parchi e giardini della città che con i colori rosso, oro, giallo e arancio regalano una vista meravigliosa. Da non perdere assolutamente il Parco del Valentino.