Non dovete andare a Cape Cod, il tramonto più bello del mondo è in Italia: una meraviglia da non credere. Tutte le informazioni utili.

Per ammirare in tramonto più bello e spettacolare del mondo non c’è bisogno di andare troppo lontano. Lo trovate anche in Italia in una delle tante bellissime località di mare, soprattutto nelle nostre isole. Il più bello in assoluto, tuttavia, è in Sicilia, naturalmente sulla costa occidentale dell’isola.

Uno dei luoghi più incredibili, dove le acque interne si uniscono a quelle vicine del mare sono le Saline di Marsala e Trapani. Più di un luogo, in effetti, ma tutti con le stesse spettacolari caratteristiche. I colori arancio e rosso del tramonto che di riflettono nelle saline, creando un effetto magico.

Un percorso immerso nella natura, tra le due bellissime città siciliane. Ecco perché visitare questi luoghi pieni di fascino.

Ma quale Cape Cod, il tramonto più bello del mondo è in Italia: non crederai ai tuoi occhi

Se il vostro desiderio è quello di lasciarvi ammaliare da un paesaggio naturale dove l’intervento antichissimo dell’uomo ha rispettato l’armonia del luogo, allora le saline di Marsala e Trapani sono le vostre mete di viaggio. Se poi doveste capitare qui al calare del sole, allora avrete il privilegio di assistere a uno dei tramonti più belli al mondo. Che nulla ha da invidiare a quelli più famosi, come il tramonto a Cape Cod.

Le saline si tingono di rosso e arancio, mentre il cielo comincia a scurirsi e tingersi di blu, le loro acque basse creano inattesi riflessi e diventano lo specchio perfetto per le barche e i mulini a vento che le popolano.

La vista si estende a perdita d’occhio sul bacino d’acqua suddiviso in tante vasche a rettangolo, fino al mare e al profilo montuoso delle Isole Egadi in lontananza.

Saline di Marsala e Trapani

Le saline di Marsala sono due, Ettore e Infersa, e sono comprese nella Riserva Naturale dello Stagnone. La loro realizzazione risale agli anni tra il 1492 e il 1508, all’epoca della dominazione spagnola in Sicilia. Il territorio tra Marsala e Trapani, tuttavia, era già utilizzato dagli antichi per l’estrazione del sale marino.

La Riserva dello Stagnone forma la laguna più grande della Sicilia e si caratterizza per le sue acque molto basse. Nella riserva naturale sono incluse anche quattro isole: l’isola Mozia, l’Isola dei Fenici, con un insediamento risalente all’VIII a.C., l’Isola Grande, chiamata anche Lunga, Isola Santa Maria e Isola La Scuola o Schola.

Il panorama è suggestivo oltre che per i colori e i riflessi della luce anche per lo scenario tipico delle saline. Qui, sull’acqua bassa di vasche e canali si accumulano i mucchi di sale marino e vengono ormeggiate barche in legno, mentre tra una vasca e l’altra si stagliano tradizionali mulini a vento a sei pale. Immagini che riportano a un tempo passato e sembrano ferme nel tempo. Il sale qui viene prodotto ancora oggi ed è ancora in funzione il mulino a vento del XVI secolo.

La Riserva Naturale dello Stagnone si trova a nord della città di Marsala, poco sotto l’aeroporto di Trapani. Nella riserva vengono organizzate visite guidate e attività. Per un’esperienza da portare nel cuore. Un luogo che ha colpito anche la produzione dell’ultimo film della serie Indiana Jones, il quinto, che allo Stagnone ha girato alcune scene, insieme ad altri luoghi della Sicilia.

Più a nord, invece, troviamo le saline di Trapani, come: Cuordisale, la salina di Nubia e la Riserva naturale orientata “Saline di Trapani e Paceco”. Anche qui, trovate grandi vasche, cumuli di cristalli di sale, mulini a vento e tutta la magia delle saline.

Da non perdere, poi, l’attività di birdwatching, favorita dalla presenza di numerose specie di uccelli migratori.