Test | Quale segreto non riveli nemmeno a te stesso? Scegli la meta del tuo viaggio e scoprilo!

Con questo test della personalità useremo la meta di un viaggio ideale per far emergere una verità che non racconti mai a nessuno.

Tutte le nostre scelte e le nostre fantasie hanno un significato molto preciso e dicono moltissimo di noi e del nostro atteggiamento nei confronti della vita.

Il viaggio è una condizione estremamente particolare. Quando siamo in viaggio non siamo in nessun luogo specifico perché ci stiamo muovendo da un posto all’altro. Quando sogniamo di andare in un certo luogo siamo già lì con il cuore anche se non ci siamo messi ancora in viaggio e forse non lo faremo mai.

Dal momento che il viaggio ha una valenza così particolare nella nostra vita, quali sono i suoi significati simbolici? Scopriamoli grazie a questo test!

Test Personalità | La Meta del Viaggio Ideale

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test ti proponiamo tre diverse e splendide destinazioni: scegli quella per la quale ti metteresti in viaggio anche domani!

1 – TOSCANA

La Toscana è una delle regioni più belle d’Italia, famosa per i suoi dolci ed evocativi paesaggi collinari.

La Toscana è anche la culla culturale del nostro rinascimento e ospita bellissime città d’arte dagli innumerevoli tesori.

Anche dal punto di vista enogastronomico la Toscana è un’eccellente meta turistica: la sua cucina generosa e dal gusto deciso si abbina meravigliosamente ad alcuni dei più buoni vini locali prodotti nella nostra penisola.

Se hai scelto questa destinazione significa che ciò che preferisci non rivelare è la tua anima complessa e sfaccettata. Sei una persona dai mille interessi e a cui piace godersi profondamente la vita.

Hai un estremo bisogno di fare nuove esperienze e di espandere il tuo bagaglio culturale, quindi questo ti porta ad annoiarti in fretta, a cercare sempre nuove avventure e nuovi stimoli e a lasciarti alle spalle le persone noiose.

Il problema è che questo atteggiamento ha finito un po’ con l’isolarti dalle altre persone, perché non tutte riescono a stare al passo con le tue continue evoluzioni. Per non isolarti ancora di più tendi a nascondere questo (bellissimo!) lato del tuo carattere: sei sicuro che farlo sia un bene?

2 – AMALFI

Amalfi, cuore della costiera a cui dà il nome, è una delle perle del Mediterraneo italiano. I colori di questo borgo che un tempo fu una delle grandi Repubbliche Marinare italiane, il suo mare scintillante e il clima mite rendono Amalfi una delle mete più belle del Sud Italia tra la primavera e l’estate.

Famosa un tempo con il nome di Campania Felix, la regine che accoglie Amalfi è ancora oggi baciata da un clima mite, da paesaggi mozzafiato e da un mare spettacolare. Oggi come un tempo è la meta perfetta per rilassarsi immersi nelle bellezze della nostra Terra.

Se hai scelto questa meta significa che ciò che non confessi a nessuno, nemmeno a te stesso è che sei stanco. In virtù del tuo carattere tendi a farti carico di moltissime responsabilità, lavorando spesso più degli altri e aiutando chiunque ne abbia bisogno.

Anche se si tratta di un atteggiamento molto lodevole, questo modo di fare ti porta ad esaurire rapidamente le tue energie e, proprio per questo motivo, il tuo inconscio ti ha portato a scegliere una destinazione in cui godere di un breve periodo di pace perfetta.

3 – DOLOMITI

Se il mare è la meta preferita da coloro che vogliono godersi un po’ di meritato riposo dagli affanni della vita quotidiana, la montagna ci promette pace e solitudine.

Chi ama la montagna ama il profondo contatto con la natura selvaggia, la possibilità di rimanere solo con i propri pensieri o di condividere un’avventura solo con persone di cui ci si fida.

Secondo il test sulla meta del viaggio ideale ciò che cerchi di nascondere a tutti (a volte anche a te stesso) è che vorresti limitare i rapporti sociali.

In un mondo iperconnesso, in cui tutti cercano sempre di essere al centro dell’attenzione e di circondarsi di persone “vincenti”, tu vuoi esattamente il contrario. Sei in cerca di rapporti autentici e hai bisogno di elevarti oltre la routine quotidiana, oltre i discorsi banali e gli incontri con persone da cui ti senti minacciato.