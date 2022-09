Tutto quello che dovete sapere sulle offerte da urlo, quelle da cogliere al volo per partire subito. Tutte le informazioni utili.

State pensando a una vacanza di inizio autunno? Partire per un bel viaggio nelle località di mare dove è ancora caldo o in una bella città europea? A vostra disposizione trovare tante offerte low cost da prendere al volo.

Non solo aerei, ma anche treni, sempre più utilizzati, e autobus a lunga percorrenza sono i mezzi di trasporto che propongono tante offerte per viaggiare in questo periodo. Dovete solo trovare la proposta che fa al caso vostro.

Qui di seguito vi segnaliamo le offerte di viaggio da cogliere al volo per partire subito. Ecco tutto quello che dovete sapere. Le occasioni migliori.

Offerte da urlo, quelle da cogliere al volo per partire prima di subito

Tra le offerte per viaggiare in questo periodo di bassa stagione, troviamo molte proposte interessanti per voli a basso prezzo in Europa. Non sono più i super sconti di un tempo ma le tariffe vantaggiose non mancano.

La compagnia low cost Wizz Air per la giornata del 27 settembre, fino alle 23.59, propone sconti del 20% sui suoi voli, per festeggiare la Giornata Mondiale del Turismo. La promozione è valida per acquisti sul sito web o sulla app della compagnia per viaggi che vanno completati entro il 14 dicembre 2022.

Da Ryanair troviamo offerte di voli scontati per viaggiare a ottobre e novembre. Una nuova promozione di cui approfittare entro il 4 ottobre, termine di scadenza. Trovate voli a partire da tariffe da 14,99 euro sola andata per città italiane ed europee, insieme a mete al caldo come le Isole Baleari e le Canarie, dove andare al mare.

Invece, EasyJet lancia i voli scontati per la città di Porto, con voli da 16,99 euro. A questi sconti si affiancano quelli della sezione “Ispirami”, con tanti voli in offerta dagli aeroporti italiani per le città europee: Amsterdam, Basilea, Bristol, Parigi, Londra, Ginevra e Lione, insieme all’isola di Ibiza, tutti in offerta da 16,99 euro.

Per viaggiare in treno, invece, Trenitalia propone le sue offerte abituali: per famiglie, con i bambini che viaggiano gratis e gli sconti per gli adulti, per giovani under 30 e per senior. Da non perdere l’offerta You&Me con sconti fino al 50%, A/R weekend con sconto del 40% per il ritorno alla domenica e lo speciale A/R in giornata il sabato con sconti fino al 70% sul biglietto del treno.

Da Italo Treno escono nel fine settimana i codici sconto: dal venerdì al lunedì potete acquistare biglietti per l’alta velocità con sconti del 30% o 40% e alle volte anche fino al 50%. Segnaliamo poi la possibilità di acquistare comodi e convenienti pacchetti per viaggi combinati dei treni alta velocità Italo con i regionali di Trenitalia e le corse di Itabus.

Da Itabus, invece, vi abbiamo già segnalato l’imperdibile abbonamento annuale che offre tanti sconti e vantaggi extra agli iscritti. Tra le altre offerte della compagnia, segnaliamo il “Prezzo Wow” con biglietti da 1,99 euro per chi prenota almeno con 30 giorni in anticipo, la “Special Family” con sconti del 20% e 30% per chi viaggia con la famiglia in gruppi da3 a 5 persone e la “Promo Ritorno” per viaggi di andata e ritorno con lo sconto del 10%.

Infine, sempre per viaggiare in autobus, Flixbus propone biglietti da 3,99 euro e l’imperdibile offerta di sconti per chi percorre la Via Francigena.