L’animale più dolce e buffo del mondo vive su delle scogliere che mettono i brividi

Scogliere spaventose ospitano uno degli animali più dolci del mondo: ecco dove abitano le pulcinelle di mare.

Gli animali sono spericolati. Molti di loro hanno trovato e avuto la capacità di adattarsi a delle location e delle situazioni di vita che per noi sarebbero assurde anche solo da pensare. Ed è quello che ha fatto uno degli animali più dolci e buffi del mondo: la pulcinella di mare.

Immaginate di vivere, cacciare e procreare al Polo Nord. Sarebbe estremo, ma per di più aggiungeteci anche il fatto di avere casa in una scogliera a strapiombo sul mare, una zona da brividi solo a guardarla. Qui vive la pulcinella di mare.

Puffin: dove vivono le pulcinelle di mare? Le scogliere sono da brivido

Le pulcinelle di mare (che raramente possiamo vedere anche nel Mediterraneo) sono animali molto buffi e simpatici. Volatili rassomiglianti a dei pinguini in qualche atteggiamento e sfumatura della livrea, si contraddistinguono per il colore acceso del becco, soprattutto nella stagione dell’amore, ossia la primavera.

Inoltre, cosa non da poco rispetto agli amici pinguini, sanno volare e grazie a questa dote hanno trovato il modo di sopravvivere anche su delle scogliere spaventose del Polo Nord.

Ogni anno le pulcinelle di mare creano il loro nido tra i sassi oppure negli anfratti della scogliera. Sistemano la loro casa e poi si tuffano in mare (possono arrivare anche a 60 metri di profondità) e procacciano il cibo per loro e per la prole. E lo fanno in modo importante visto che il loro becco è in grado di tenere la più grande quantità di pesce immaginabile grazie ad un lingua ruvida e particolarmente prensile!

Dove vedere le pulcinelle di mare?

Se volete farvi un’idea di dove abitano e vivono le pulcinelle di mare perché la descrizione delle scogliere aguzze e a strapiombo sul mare non vi basta, potete cercare qualche immagine online. Ma se volete vivere la vera emozione di vedere questi luoghi dove vivono le pulcinelle di mare non dovete recarvi necessariamente al Polo Nord!

La potreste vedere anche in Islanda a Dyrhólaey, alle isole Vestmannaeyjar o Westman, l’isola di Lundey e le scogliere dei Fiordi Occidentali. Occhi aperti anche in Norvegia, alle Fær Øer, nel Nord della Francia, della Scozia e in Irlanda!

Siete rimasti abbastanza stupiti da quanto la pulcinella di mare, uno degli animali più dolci e buffi del mondo, riesca a vivere in una location così estrema e spaventosa come queste scogliere del Polo Nord?