5 sagre di ottobre impossibili da perdere: dalle castagne alla zucca vi leccherete i baffi

Vi proponiamo le 5 sagre di ottobre dove andare assolutamente. Gli eventi da non perdere.

Ottobre è il mese centrale dell’autunno e il momento dell’anno in cui scoprire i nuovi sapori di stagione. Uva, vino, funghi, castagne, tartufi, zucche e ogni altro frutto della terra che offre questa stagione ricca di colori, profumi e primizie con cui scaldarsi in vista dell’inverno.

Le sagre sono gli eventi ideali dove assaggiare, gustare e comprare tanti prodotti della terra, vere e proprie eccellenze dei nostri territori. Un modo anche per conoscere anche tante piccole città, borghi storici e paesini, circondati da paesaggi naturali pittoreschi, ricchi di storia e tradizioni.

Andare per sagre, dunque, è molto di più di uno svago dedicato alla golosità ma una vera e propria esperienza culturale. Qui vi proponiamo le 5 sagre di ottobre da visitare in Italia.

Le 5 sagre di ottobre dove andare assolutamente

Vi portiamo alla scoperta di 5 sagre di ottobre che non potete perdervi in Italia. Tra prodotti tipici d’autunno, cucina locale, mercatini, fiere, spettacoli e cultura, ecco gli eventi da visitare assolutamente.

Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino (Viterbo). Una grande manifestazione dedicata alla castagne, frutto tipico d’autunno, in un caratteristico borgo del Lazio. A Soriano nel Cimino la festa inizia a fine settembre e termina a metà ottobre. Un lungo periodo per gustare ottime castagne, assistere a manifestazioni in costume storico, con le sfide tra le contrade cittadine. La manifestazione, giunta alla 55^ edizione, è a ingresso libero eccetto per gli eventi come il corteo storico e le gare del Palio. Appuntamenti: 30 settembre, 1-2 ottobre, 6-7-8-9 ottobre, 13-14-15-16 ottobre 2022.

Vi ricordiamo anche le altre 5 sagre di ottobre da non perdere nel Lazio.

Sagra delle Castagne di Marradi (Firenze). Si tratta di uno degli appuntamenti autunnali imperdibili. A Marradi, borgo dell’appennino tosco-romagnolo in provincia di Firenze, si svolge ogni anno da oltre 50 anni la tradizionale sagra delle castagne e del Marron Buono di Marradi. La manifestazione si svolge nelle domeniche di ottobre. Accanto agli stand gastronomici in cui gustare caldarroste e ricette a base di castagne e marroni, i visitatori trovano anche un fornita mostra mercato. Inoltre, Marradi si può raggiungere con il trenino storico a vapore della vecchia linea ferroviaria Faenza-Firenze, con partenze da Rimini e da Pistoia. Gli appuntamenti: 9-16-23-30 ottobre 2022.

Festa dell’Uva di Merano (Bolzano). Oltre che rinomato centro termale, Merano è un’importante città del vino. Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, la manifestazione torna quest’anno con il programma tradizionale, che prevede la caratteristica sfilata dei carri allegorici. Tante le iniziative in calendario, tra spettacoli, concerti, concorsi e naturalmente degustazioni di ottimi vini e dei piatti locali. La sagra si svolgerà nel weekend del 15-16 ottobre 2022.

Sagra della Zucca, Santa Maria Maggiore (Verbano-Cussio-Ossola). In questo splendido borgo piemontese della Val Vigezzo si celebra la zucca in tutte le sue forme. Dagli addobbi a festa alle degustazioni di piatti locali a base di zucca, fino al mercatino con prodotti a km zero e alle iniziative culturali. “Fuori di Zucca“, è il nome della manifestazione, è una delle sagre delle zucche più importanti d’Italia. Santa Maria Maggiore si raggiunge con il trenino della Vigezzina-Centrovalli, che permette di ammirare il foliage tra Italia e Svizzera. Appuntamento con la sagra il weekend 15-16 ottobre 2022.

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba (Cuneo). Infine, uno degli appuntamenti imperdibili dell’autunno, quello con la Fiera del Tartufo Bianco di Alba. Una vera e propria fiera internazionale che si svolgerà per ben due mesi, da ottobre a dicembre. Tra stand gastronomici e mercati, sono in programma cooking show, laboratori, degustazioni, eventi con chef e vip, rievocazioni storiche e spettacoli. Molto più di una sagra e uno degli eventi gastronomici più importanti d’Italia. La Fiera del Tartufo di Alba si terrà dall’8 ottobre al 4 dicembre 2022. Per ulteriori informazioni: Fiera del Tartufo.