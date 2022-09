Alla scoperta delle 5 città con le terme più spettacolari d’Europa, dove il relax è da sogno. Tutte le informazioni da conoscere.

Se state programmando un viaggio in una città europea che abbia anche le terme, per un relax di inizio autunno, le nostre proposte fanno al caso vostro. Qui vogliamo segnalarvi alcune delle più belle città termali europee, dove fare bagni spettacolari e prendervi cura del vostro corpo e benessere mentale.

Proposte di viaggio di fuga dalla città, per una pausa rilassante e soprattutto per prepararsi al grande freddo dell’inverno. Non c’è niente di meglio di un bel bagno in acque calde termali, magari in uno storico stabilimento di una bella città europea.

Qui di seguito, vi segnaliamo le 5 città con terme più spettacolari d’Europa. Ecco le migliori località per il vostro benessere.

Le 5 città con le terme più spettacolari d’Europa, dove il relax è da sogno

Storia, cultura, relax e cura di mente e corpo. Tutto questo potete trovarlo nelle città termali europee, dove centri storici sontuosi e ricchi di monumenti o paesaggi immersi nella natura vi offrono terme spettacolari. Per la cura del vostro benessere e per coccolarsi in una vacanza di inizio autunno. Dove andare.

Budapest. È la regina delle città termali d’Europa. I suoi stabilimenti termali ospitati in edifici monumentali si inseriscono armoniosamente nel ricchissimo centro storico della capitale d’Ungheria. I più famosi sono i Bagni Széchenyi e i Bagni Gallért, ma tante sono le sorgenti d’acqua termale in città, di cui beneficiare in tanti stabilimenti, sia pubblici che privati. Vi ricordiamo anche la nostra guida di Budapest ai luoghi da visitare in città.

Baden-Baden. Non una grande capitale ma una piccola città della Germania che ospita terme famose in tutta Europa. Baden Baden si trova nel Baden-Württemberg, ai margini occidentali della Foresta Nera settentrionale, lungo il fiume Oos, ed è una popolare località termale dal XVII secolo. Gli stabilimenti termali più famosi sono il Friedrichsbad, la Caracalle Spa e la Kurhaus. Qui potete fare ogni tipo di bagno termale, accanto a sauna e bagno turco. Da visitare anche il bel centro storico e i suoi monumenti.

Vichy. Trale 5 città con terme più belle d’Europa non può mancare la storica località di Vichy, in Francia. Famosa per la sua acqua minerale in bottiglia e per i suoi cosmetici, è rinomata per le sue sorgenti alcaline che le sono valse il nome di Regina delle città termali. Thermes Les Dômes e Callou sono gli stabilimenti principali. Vichy si trova nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, poco più a nord ovest di Lione. Da non perdere la passeggiata per l’elegante centro storico.

Karlovy Vary. Siamo in Repubblica Ceca e questa è una delle città termali più belle e importanti d’Europa. Chiamata Carlsbad, in inglese, si trova nella Boemia occidentale ed è diventata una importante località di vacanza alla fine del XIX secolo. Nel suo quartiere termale, sulle rive del fiume Tépla, lungo le vie pedonali, sorgono sontuosi ed eleganti colonnati in differenti stili architettonici. Dalle fontane si possono riempire tazze e bicchieri con acque ricche di ferro. Il moderno Hot Spring Colonnade include il geyser Pramen Vřídlo, con getti d’acqua fino a 12 metri di altezza. Qui si può bere il “caffè termale”, miscelato con le acque termali e il famoso liquore Becherovka.

Laguna Blu. Infine, non una località termale cittadina ma una laguna naturale poco distante da una capitale famosa. Siamo in Islanda e la famosa Laguna Blu (BLue Lagoon) sorge a vicino alla costa sudoccidentale a pochi chilometri da Reykjavik. Si tratta di una piscina naturale all’aperto, in una zona lavica, con acque ricche di minerali e soprattutto di zolfo. Qui si può fare il bagno a 37/39° anche in inverno, circondati da un paesaggio suggestivo.