Super sciopero, l’Italia si ferma: ecco tutte le informazioni sullo stop

In arrivo un nuovo super sciopero dei trasporti: fermano tutti, le modalità dello stop. Tutte le informazioni utili.

La stagione degli scioperi in Italia è appena iniziata. Terminata la franchigia per le vacanze estive, a settembre sono ripresi gli scioperi dei trasporti, con non pochi disagi in tutto il Paese.

Treni e aerei sono stati i servizi più colpiti. Ora è in arrivo un nuovo sciopero che riguarderà le compagnie aeree che volano in Italia.

Qualcuno lo ha definito un “super sciopero“, per la probabile partecipazione estesa e per le modalità di svolgimento. Sarà, infatti, uno sciopero nazionale, della durata di 24 ore, per quasi tutte le compagnie aeree, salvo poche eccezioni. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Super sciopero si fermano tutti: le modalità dello stop

Arriva in Italia un nuovo super sciopero del trasporto aereo che riguarderà i dipendenti delle principali compagnie low cost.

Lo sciopero è stato indetto per sabato 1° ottobre dalle sigle sindacali Filt-Cgil e da Uiltrasporti. Le motivazioni alla base della protesta sono le stesse degli scioperi dei mesi scorsi in tutta Europa: aumenti salariali e riconoscimento dei diritti base dei lavoratori.

Sabato prossimo sciopereranno gli assistenti di volo delle compagnie aeree EasyJet, Ryanair, Volotea e Vueling.

I sindacati dei lavoratori chiedono in generale “condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali”, come previsto dal Ccnl del trasporto aereo in Italia. Mentre nel caso specifico di Vueling la protesta riguarda anche i 17 esuberi annunciati dalla compagnia aerea tra 120 assistenti di volo della base di Roma Fiumicino.

Modalità della protesta

Nella giornata di sabato 1° ottobre, gli assistenti di volo delle compagnie aeree EasyJet, Ryanair e Volotea sciopereranno per 24 ore. Invece, gli assitenti di Vueling si fermeranno per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00.

Al momento, non è previsto lo sciopero del personale di Wizz Air, altra importante compagnia low cost presente in Italia. Filt-Cgil e Uiltrasporti, tuttavia, hanno annunciato futuri scioperi finché la compagnia non avrà accolto le istanze di piloti e assistenti di volo.

Lo sciopero di ben quattro compagnie aeree causerà notevoli disagi ai viaggiatori. Si stima che il solo stop del personale Ryanair causerà disagi a circa 100mila passeggeri.

Come accade sempre in caso di scioperi dei trasporti, sono previste delle fasce di garanzia, in cui i voli saranno regolari, nel primo mattino e nel tardo pomeriggio sera. Inoltre, a breve, l’Enac pubblicherà la lista dei voli garantiti.

Vi ricordiamo, infine, le regole di Ryanair per il rimborso del biglietto aereo in caso di sciopero.