Preparate i fazzoletti: ecco la storia dell’oasi nata dalle lacrime di una principessa

Guardando le foto avrete pensato che sia un ottimo lavoro di manipolazione fotografica. E invece la risposta è no! Questa è l’oasi di Huacachina che si dice sia nata dalle lacrime di una principessa.

Non ci stanchiamo mai di dirlo: il mondo non finisce mai di stupirci. Ed è quello che sta succedendo con l’oasi di Huacachina.

Siamo nel cuore di uno dei deserti più aridi e sabbiosi del mondo, il deserto di Atacama. Eppure qui, in Perù, Huacachina non è solo un’oasi, ma una cittadina spettacolare e affascinante legata a doppio filo con una leggenda molto conturbante.

Dove si trova e cosa rende così particolare l’oasi di Huacachina

Non è un miraggio nonostante la sua bellezza, l’oasi di Huacachina esiste veramente e si trova in Perù. Si tratta di un piccolo villaggio a circa 20 minuti di Ica, abitato da circa 100 persone e, sicuramente, chi sta organizzando un viaggio in questa nazione sa che deve visitare questo luogo. Basta guardare una foto per rendersi conto di quanto sia bella!

Vedrete un lago naturale, placido e pacato, circondato da vegetazione lussureggiante e rigogliosa e da qualche casa romantica e tipica della zona che trasforma l’area in un quadro bellissimo. Il lago si è formato da delle correnti sotterrane e anche se è molto affascinante, le origini dell’oasi di Huacachina sono spiegate dalla scienza. Ma il fascino della leggenda che accompagna quest’area è più interessante!

La leggenda su come è nata l’oasi

La leggenda dell’oasi di Huacachina narra che, proprio qui nel deserto, viveva una principessa inca chiamata Huacca China. Adorava la musica e sapeva cantare così bene che nessun uomo poteva resistere al suono della sua voce. Tra tanti corteggiatori “tranquilli” ce ne era uno particolarmente prepotente e violento. La principessa, per sfuggirgli, si rifugiò in una laguna e venne trasformata in sirena. Purtroppo però in quella situazione non poteva più tornare a casa e dalle sue lacrime nacque la splendida oasi che oggi ammiriamo.

L’oasi di Huacachina nata dalle lacrime della principessa non è solo interessante perché bellissima, ma c’è anche la straordinaria leggenda che contribuisce a rendere tutto meraviglioso. L’avete aggiunta alle lista di cose da vedere?