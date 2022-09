Voli a meno di 20 euro: l’offerta super low cost per scoprire l’Italia

Per un viaggio last minute niente di meglio di un bel volo low cost, ci sono molte rotte aeree che è possibile visitare a prezzi bassi e contenuti, anche in Italia. Scopriamo quali sono le offerte migliori disponibili ora.

Nonostante negli ultimi mesi ci siano stati dei rincari sui prezzi dei voli, è ancora possibile trovare delle offerte con le compagnie low cost a meno di venti euro ma anche meno. In questo momento ci sono tantissime offerte attive, quindi è il momento di approfittarne subito, prima che i posti finiscano.

Ci sono mete di mare per chi ha voglia di caldo ma ci sono anche tante città da scoprire per un giro culturale e artistico.

Voli a meno di 20 euro

Tra le mete da scoprire c’è Napoli a 12.49 euro oppure Milano con un prezzo di 16.99 euro o ancora Catania a 19.49 euro, giusto per citarne alcune. Queste tre mete sono particolarmente interessanti da visitare in questo momento.

Catania è ottimale in questa stagione sia come città d’arte che per i suoi panorami. Da qui si possono raggiungere varie città mozzafiato e fare un giro della costa per fare ancora qualche tuffo. In particolare a Catania è possibile visitare palazzi storici, tutta la zona barocca e medievale, i suoi vicoletti e i mercati. Ci sono anche tantissimi siti dell’UNESCO da visitare e si possono fare dei tour molto caratteristici.

Altra meta da non perdere in questo periodo dell’anno è Napoli con il suo fascino intramontabile, una delle coste più spettacolari d’Italia e tantissime attività per tutte le età. Ideale per le famiglie ma anche per i viaggiatori in solitaria, sicuramente tra le bellezze storiche, le vie dello shopping, le mostre d’arte e la possibilità di fare ancora il bagno grazie al clima mite, sarà una vacanza all’insegna del divertimento. Ovviamente imperdibile anche l’aspetto gastronomico che è sicuramente degno di nota in questa città e soprattutto a prezzi veramente bassi. Scopri anche questo trucco per trovare dei voli totalmente gratuiti.

Con le sue bellezze senza tempo anche Milano, la più europea delle città italiane, merita una bella visita. C’è tanto da fare e vedere, i prezzi sono sicuramente un po’ più elevati che altrove ma grazie all’ampia scelta sicuramente ognuno può trovare quello che preferisce. Milano è speciale e soprattutto in costante fermento, continuamente vengono aperti nuovi musei e ci sono attività spettacolari ad ogni angolo. In particolare da segnalate l’aspetto relativo al design e alla moda che sono di sicuro interesse in questo momento.

Oltre a queste tre città i voli a meno di 20 euro permettono di raggiungere anche altre mete, quindi ognuno può scegliere la città che preferisce e risparmiare.