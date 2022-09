Non ci si crede quanto costino poco questi voli: acquistate subito

Bisogna affrettarsi perché manca solo un giorno allo scadere di una incredibile promozione con voli che costano pochissimo e sono da comprare subito!

Si parla tanto delle compagnie aree che non potranno più permettersi voli veramente low costo o promozioni incredibili. E invece, proprio in questo momento easyJet ha lanciato una campagna con degli sconti da capogiro per i suoi voli aerei, ma scade domani.

Bisogna affrettarsi quindi per aggiudicarsi uno dei voli super scontati di easyJet e cercare di accaparrarsi un posto per volare in una destinazione da sogno senza spendere troppo.

La promozione easyJet scade domani: i voli costano pochissimo

In un contesto storico particolare caratterizzato dallo spauracchio del caro bollette, finalmente una buona notizia. Le promozioni per volare low cost da parte delle compagnie aeree non sono svanite. E a darne la prova è uno dei maggiori vettori economici, easyJet che ha messo a disposizione oltre 300mila posti scontati del 20% per voli da e per l’Italia. I fortunati potranno prenotare un volo tra settembre e marzo 2023 scegliendo tra oltre 200 rotte presenti nel network della compagnia.

Bisogna però affrettarsi perché la promozione scade il 26 settembre, domani.

Dove volare con easyJet?

Le possibilità con easyJet sono tante e con questa promo e biglietti aerei che costano pochissimo le occasioni sono ancora più ghiotte!

Da Milano Malpensa potreste volare in diverse città della Spagna spendendo solo 15 euro, oppure prolungare la vostra estate ad Alghero in Sardegna sempre con meno di 15 euro a testa per un viaggio di sola andata. Ma non mancano destinazioni super cool come la Grecia o il Regno Unito.

Da Roma Fiumicino con una spesa di circa 25 euro potete invece decidere di raggiungere Berlino o moltissime città francesi super cool in autunno e ammirare il foliage passeggiando in alcune delle mete più romantiche del mondo!

Da Napoli con 15 euro invece potete godervi un'estate infinita godendovi una versione di Ibiza meno turistica, molto più naturale e selvaggia, ma non per questo meno bella. In alternativa con circa 30 euro Sharm El Sheik è un'altra meta dove prolungare la vostra voglia di mare!

Avete selezionato quali sono le destinazioni perfette per approfittare dei voli che costano pochissimo messi a disposizione da easyJet? Pronti a partire?