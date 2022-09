Dimentichi sempre di mettere qualcosa in valigia? Questo test psicologico ti spiega perché!

By

Dimenticare di mettere un oggetto in valigia è sempre indice di qualcosa: con questo test psicologico ti spieghiamo cosa significa!

Quando riempiamo la valigia per metterci in viaggio di solito pianifichiamo tutto con cura e cerchiamo di fare il più possibile mente locale per evitare di dimenticare a casa qualcosa di importante.

Nella maggior parte dei casi, soprattutto se siamo viaggiatori esperti, non dimentichiamo niente proprio in virtù degli attenti controlli che abbiamo fatto prima di partire.

Nonostante tutto l’impegno profuso, però, a volte capita di dimenticare qualcosa. Ci sono persone però per cui queste dimenticanze sono “seriali”, cioè si verificano molto spesso e non in maniera episodica.

Come insegnava Freud, tutte le nostre azioni (anche quelle che non facciamo) hanno un profondo significato simbolico, anche se non ce ne rendiamo conto. Scopriamo perché dimentichi di mettere in valigia sempre la stessa cosa!

Test Psicologico della Valigia: cosa dimentichi più spesso?

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test dovrai scegliere l’oggetto che tendi a dimenticare più spesso o che hai dimenticato almeno un paio di volte di portare con te! Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente!

A – CIABATTE

Le ciabatte, come tutte le altre calzature, ci tengono separati dal suolo. Ritrovarsi senza scarpe oppure togliersi volontariamente le scarpe, significa tornare a contatto con la terra, cioè prestare la massima attenzione solo a ciò che conta davvero.

Se una cosa che ti capita spesso è proprio dimenticare le ciabatte o le scarpe significa che quando sei in viaggio hai bisogno di tornare a contatto con le cose autentiche, quelle che per te contano davvero e ti fanno sentire bene.

2 – SHAMPOO E BAGNOSCHIUMA

Dimenticare shampoo e bagnoschiuma è davvero un classico, forse perchè inconsciamente facciamo affidamento sul fatto che li troveremo in albergo.

Ovviamente dimenticare i prodotti detergenti non significa che durante le vacanze non abbiamo intenzione di lavarci! Il significato di questo gesto mancato è più profondo.

Se ti capita di dimenticare shampoo e bagnoschiuma significa che sei stufa di fingere di essere diversa da come sei. Il tuo inconscio ti dice che hai bisogno di “far cadere la maschera” perchè è davvero molto stancante cercare di essere sempre perfetta ogni giorno della tua vita.

3 – OCCHIALI DA SOLE

Gli occhiali da sole sono uno strumento di seduzione assoluta per uomini e donne di ogni età. Dovrebbero servire semplicemente a proteggere gli occhi dalla luce troppo intensa ma in realtà nascondo lo sguardo e ci fanno apparire enigmatici.

Se puntualmente dimentichi di mettere in valigia gli occhiali da sole significa che hai bisogno di essere più diretta e di mostrare esattamente quello che pensi.

In pratica ti sei stufata di essere diplomatica e almeno in vacanza vuoi toglierti la soddisfazione di mostrare apertamente le tue idee.

4 – CARICABATTERIE

Il caricabatterie è ormai uno strumento indispensabile per chi viaggia, dal momento che permette di continuare a utilizzare smartphone, computer e molti altri dispositivi.

Cosa accade quando non possiamo ricaricare il telefono? Semplicemente rimaniamo isolati dal resto del mondo. Siamo costretti a concentrarci sul qui e ora, esattamente come fanno gli esperti di meditazione e di mindfulness.

Se l’oggetto che dimentichi più spesso di mettere in valigia è il caricabatterie significa che inconsciamente hai bisogno di staccare da tutto e tutti.

Forse i tuoi rapporti familiari, i tuoi doveri lavorativi oppure la tua relazione d’amore ti opprimono. Probabilmente è arrivato il tempo di ripensarli profondamente da zero e costruirti un nuovo equilibrio.