Ecco l’hotel volante, un aereo gigante che può restare in cielo per anni

Arriva il progetto del primo hotel volante al mondo, un gigante dei cieli che permetterà di fare molto più di una semplice vacanza.

Questo gigantesco aereo potrebbe solcare i cieli molto presto, una visione futuristica che va ben oltre il semplice concetto di viaggio e che permetterebbe addirittura di volare per anni senza mai atterrare, anche in caso di problemi.

Sicurezza, divertimento, spazi enormi: praticamente un intero universo che si muove in volo, dove non manca proprio nulla.

Il primo hotel volante al mondo

Lo Sky Cruise è un hotel volante, un mix perfetto tra un volo e una crociera, un’esperienza nuova e divertente che offrirà la possibilità di provare un’esperienza completamente nuova. L’idea è di Hashem Al Ghaili che è un divulgatore scientifico e un biotecnico con un seguito importante sui social, dove propone video molto interessanti.

Proprio in uno di questi ha diffuso il suo nuovo progetto: un aereo a propulsione dal nome Sky Cruise. Alimentato con 20 motori a fusione nucleare e progettato per non aver bisogno di atterrare mai, anche in caso di problemi tecnici o guasti. Si potrebbe parlare di una sorta di Titanic dei cieli, sperando abbia sorti differenti dalla nave.

Nel video, ispirato a un disegno dell’art director Tony Holmsten, viene presentato questo aereo che può ospitare fino a 5000 persone e può volare grazie alla fusione nucleare. A bordo ogni tipo di comfort, dai negozi agli hotel di lusso e bar, piscine, ristoranti, teatri e persino un ospedale. Praticamente una città che si muove nei cieli.

Secondo Al Ghaili la classica esperienza di volo ormai è noiosa e anche superata, per questo è il caso di progettare qualcosa di innovativo non solo per rendere il viaggio più confortevole ma anche per dare un pizzico di novità. Sky Cruise permetterebbe di ammirare il panorama, si potrebbe ad esempio vedere da vicino l’aurora boreale, permetterebbe addirittura di far atterrare jet, e soprattutto non servirà qualcuno che lo piloti. Il sistema, grazie all’intelligenza artificiale, sarebbe in grado di volare in totale autonomia.

Sui costi di produzione non si sa ancora bene nulla, chiaramente benché il progetto sia favoloso bisognerà capire quanto e se sarà possibile realizzare questo modello visionario che unisce vari tipi di vacanza in una sola e grande esperienza. Scopri anche quelli che sono gli hotel più particolari al mondo.

Su Facebook ha scritto: “Sono sempre stato un fan dello Studio Ghibli. E il Castello nel Cielo è uno dei miei film preferiti, in cui si vedono enormi navi volanti con persone che vivono all’interno. È giunto il momento di introdurre innovazioni che rendano le nostre esperienze di volo più confortevoli. Credo che lo Sky Cruise potrebbe un giorno vagare per i nostri cieli. Piccoli reattori nucleari in grado di alimentare gli aeroplani dovrebbero essere pronti entro il 2030. Con poche modifiche al progetto, la fusione nucleare e un’aerodinamica adeguata, lo Sky Cruise potrebbe un giorno decollare e trasportare migliaia di passeggeri sopra le nuvole”.

Alla sua proposta ci sono state reazioni cariche di entusiasmo ma anche chi ha avanzato delle ipotesi contrastanti, soprattutto sulla fattibilità del progetto. Tuttavia molte cose che non sembravano possibili oggi lo sono e consentono ogni giorno di fare qualcosa di unico e straordinario.