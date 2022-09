I paesi dei sogni, quelli dove gli hotel di lusso costano come ostelli

Voglia di una vacanza di lusso? Alcuni paesi offrono hotel spettacolari a prezzi che sono però proibitivi, per questo abbiamo selezionato i luoghi nel mondo dove è possibile concedersi questo sfizio, pagando come un ostello.

A chi non piace una vacanza di relax in un luogo speciale, coccolati da comfort e servizi di ogni tipo? Ovviamente se si guarda all’Europa e comunque ad alcuni paesi nello specifico come la Francia, ma anche l’Italia stessa, gli hotel a cinque stelle e con servizi di lusso sono molto costosi.

Ci sono però paesi dove sono assolutamente accessibili e non solo, hanno addirittura prezzi che sono comparabili altrove con quello che si spende praticamente per dormire in ostello.

Hotel di lusso low cost

Il primo paese da visitare assolutamente se si ha voglia di una bella vacanza a prezzo contenuto è l’Indonesia ma in generale tutto il sud est asiatico offre tariffe molto vantaggiose e servizi extra lusso. Natura, luoghi incontaminati e molte strutture extra lusso a prezzi bassi. Un altro esempio è la Thailandia dove stenterete a credere ai vostri occhi. La più gettonata degli ultimi anni in questa parte del mondo è Bali ma ci sono anche altre mete come Giacarta. Non solo bellezza delle strutture ma anche qualità.

Nella maggior parte dei casi con 30 euro a notte si può dormire in strutture spettacolari, veri e propri resort di lusso con piscine, idromassaggio, vista spettacolare. A Bali con 100 euro si può prendere una villa per un’intera settimana per una vacanza con tutta la famiglia. Queste mete sono ideali anche in autunno e in inverno perché il clima è sempre perfetto.

Anche la Turchia è praticamente un sogno, soprattutto perché gli hotel offrono molti servizi volti al benessere con bagno turco, vasche idromassaggio, massaggi. Una camera in una struttura extra lusso costa circa 27 euro a notte in pieno centro città, con tanto di balcone e colazione a buffet.

Anche il Messico è una meta molto economica, soprattutto per chi sogna il lusso. Le strutture di questo tipo sono perfettamente centrali, hanno ogni tipo di comfort che potrebbe essere richiesto da un viaggiatore e permettono di godersi a prezzo super economico uno dei paesi più belli al mondo. In generale il Sud America è molto gettonato, si parla di strutture a circa 30 euro con tanto di colazione dei migliori hotel delle città. Un esempio è Bogotà che offre anche ristoranti e negozi di vario tipo per una vacanza piena di servizi.

C’è tantissima scelta di hotel economici in giro per il mondo, scopri anche gli hotel di lusso italiani più belli da visitare anche se non particolarmente economici. Anche se sembra incredibile, visto che con queste cifre normalmente soprattutto in alcune città come Amsterdam o Parigi si riesce ad accedere solo ad un ostello, è possibile risparmiare e al tempo stesso fare una vacanza con ogni tipo di comfort, ad un prezzo super economy anche per un periodo prolungato senza dover rinunciare a nulla.