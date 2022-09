Test Personalità | Scegli il tuo modo di viaggiare e scopri chi sei davvero

By

Con questo test della personalità prenderemo in considerazione il tuo modo di viaggiare per scoprire un aspetto segreto di te.

Il modo in cui preferiamo viaggiare per piacere dice moltissimo della nostra personalità, anche se magari non ne siamo consapevoli.

Il viaggio è infatti una situazione nuova, a volte estrema ma sempre stimolante, che ci invita a superare i limiti della nostro comfort zone.

Ovviamente però il modo in cui ognuno di noi decide di farlo indica la strategia attraverso cui ci spingiamo verso l’ignoto.

Come tutti gli aspetti del nostro carattere, ma anche tutte le nostre azioni, questo tipo di scelta rivela anche gli aspetti più nascosti del nostro carattere, quelli che nella vita quotidiana tendono a non mostrarsi oppure ad emergere raramente.

Pronto a scoprire qualcosa su di te che ancora non sapevi?

Test Personalità del modo di viaggiare

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire il test dovrai semplicemente scegliere il modo in cui preferisci viaggiare quando organizzi una vacanza, o almeno il modo in cui ti piacerebbe farlo. Dopo aver compiuto la tua scelta non ti rimane che leggere il profilo corrispondente!

A – A PIEDI

Se il modo di viaggiare che preferisci è il trekking o comunque le passeggiate a piedi significa che ti piace apprezzare le piccole cose della vita, andare lentamente e apprezzare tutto ciò che ti accade durante il percorso.

È proprio questa particolare sensibilità a caratterizzarti profondamente, anche se spesso scegli di non mostrare questo lato del tuo carattere per timore di mostrarti troppo vulnerabile.

Anche se sei impaurita, perché temi di imbatterti in persone prive di scrupoli che potrebbero ferirti, non nasconderti! Diventa abbastanza forte da difendere quell’animo sensibile che oggi nascondi!

B – IN AUTO

Viaggiare in auto è sicuramente molto più comodo e veloce che viaggiare a piedi ma permette di essere totalmente liberi di gestire il viaggio come si preferisce. Non ci sono soste prestabilite, non ci sono percorsi prestabiliti: conta soltanto la volontà e la capacità di organizzazione.

Se hai scelto la macchina significa che la caratteristica che definisce il tuo carattere è la curiosità. Sei disposto a lanciarti in mille imprese ma anche a cambiare piani ogni minuto seguendo l’ispirazione. Sei uno spirito libero, ma a volte questa libertà e questa indipendenza sono mal visti. Proprio per questo motivo tendi a mostrare poco questo aspetto del tuo carattere: non sempre le persone approvano chi pensa e agisce fuori dagli schemi.

C – IN NAVE DA CROCIERA

La nave da crociera è la quintessenza della vacanza di lusso. Si tratta di un viaggio comodissimo durante il quale si può godere di ogni tipo di intrattenimento. Non conta la meta, poiché a condurci fino a destinazione pensa un intero equipaggio che si occupa dei passeggeri in tutto e per tutto.

Se hai scelto questo tipo di viaggio significa che sei una persona estremamente individualista. Ti preoccupi principalmente della tua felicità, di raggiungere i tuoi scopi e di fare in modo che la vita segua esattamente i tuoi piani.

Perché nascondere questo carattere così forte? Perché essere così individualisti spesso non è visto di buon occhio e potrebbe anche provocare giudizi negativi. Cerca di non nasconderti troppo: non è un peccato avere le idee chiare!

D – IN AEREO

Il viaggio in aereo è il più veloce in assoluto, permette di raggiungere rapidamente anche destinazioni lontanissime quasi senza fatica. Tutto quello che occorre fare è mettersi seduti e rilassarsi cercando di ingannare l’attesa.

Certo, a fronte di questa rapidità e comodità il viaggio in aereo non ci permette di godere del tragitto perché i finestrini sono molto piccoli e spesso non si riesce a vedere altro che nuvole, ma si tratta di una pecca che a molti appare trascurabile.

Se hai scelto il viaggio in aereo significa che sei una persona estremamente focalizzata sugli obiettivi e che non ti lasci distrarre dai fronzoli o dalle cose meno importanti.

A volte le persone possono trovare “pesante” questo tuo atteggiamento perché la maggioranza delle persone preferisce tenere un atteggiamento più lento e rilassato. Proprio per questo motivo a volte preferisci non esprimere completamente quello che pensi e adeguarti ai ritmi degli altri ma pensaci bene: a lungo andare questo potrebbe rallentarti nel raggiungere gli obiettivi che desideri!