Il sogno di una vita ora è realtà: potete vivere in una nave da crociera

La notizia che molti aspettavano: il sogno di una vita ora è possibile, potete vivere in una nave da crociera. Di cosa si tratta e come funziona.

Tutti o almeno molti sognano di vivere viaggiando e presto questo sogno potrebbe trasformarsi in realtà. È la possibilità di vivere in una nave da crociera, intorno al mondo.

Si tratta di un progetto già in cantiere da tempo e che dovrebbe vedere la luce nel 2024. Da quell’anno, infatti, con la compagnia di crociere di lusso Storylines si potrà vivere in un appartamento all’interno di una nave da crociera e salpare per un viaggio che attraverserà tutti i continenti.

Il sogno di una vita che sta per realizzarsi, ma non sarà economico. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il sogno di una vita ora è possibile: potete vivere in una nave da crociera

Vivere viaggiando per i mari di tutto il mondo, a bordo di una nave da crociera di lusso, organizzata come una piccola città. Non è una fantasia ma un progetto concreto che sta per realizzarsi. Mai come prima l’espressione città galleggiante è vera.

La compagnia di crociere Storylines, con sede in Croazia, inaugurerà a fine 2024 i viaggi con la nave MV Narrative. Non una nave da crociera qualunque, bensì una nave residenziale, dove i passeggeri abiteranno stabilmente in appositi appartamenti, grandi o piccoli.

Gli appartamenti potranno essere acquistati o affittati. Il loro prezzo, tuttavia, non sarà alla portata di tutti. Il più piccolo, infatti, costerà circa 1 milione di dollari, mentre per quello più grande si arriverà fino a 8 milioni. Mentre per l’affitto si parte da 25.000 dollari all’anno per contratti della durata di 24 anni, con una spesa complessiva di 600.000 dollari.

Ciascun appartamento avrà da una a quattro camere. Sono previsti anche attici a due piani. Nel complesso, la nave ospiterà 547 unità abitative, disposte su una nave da 18 ponti.

Alle spese di acquisto e affitto va aggiunto anche un canone annuale per i costi di servizi, manutenzione e pasti, che va da 65mila a 200mila dollari. La spesa dipenderà dal numero e dai livelli di servizi usufruiti.

A bordo della nave MV Narrative i residenti avranno a disposizione 20 ristoranti e bar, 3 piscine con solarium, una biblioteca con circa 10.000 libri, un giardino, un’area fitness con palestra attrezzata e con pista da corsa, un’area yoga, simulatori di golf, una pista da ballo e perfino un micro-birrificio. Non mancheranno i servizi di una vera città, come l’ufficio postale, la banca, un’area business con uffici, un ospedale, gli spazi all’aperto per gli animali domestici e anche una scuola.

Insomma, sulla nave da crociere abitabile ci sarà proprio tutto. Basta solo avere il denaro sufficiente per andarci a vivere.

La MV Narrative partirà per il suo viaggio inaugurale, con i suoi abitanti a bordo, alla fine del 2024. Sarà una crociera di 1.000 notti, che toccherà sei continenti.

In ciascuna tappa, la nave si fermerà nei vari porti per un periodo da 1 a 5 giorni.

Vi ricordiamo anche che la scorsa estate sono stati inaugurati i viaggi della Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo.