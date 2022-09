L’offerta da prendere al volo: mai visti prezzi così bassi, le mega offerte per viaggiare in tutta Italia con Itabus. Tutte le informazioni utili.

Viaggiare low cost è diventata una condizione indispensabile in questa epoca di caro prezzi. Sebbene le tariffe a prezzi super scontati siano sempre di più una rarità, le occasioni non mancano. Anche con mezzi di trasporto diversi dall’aereo.

Sempre più persone, infatti, utilizzano il treno o l’autobus anche su percorsi a lunga distanza. Le compagnie si adeguano proponendo nuove offerte e vantaggiosi abbonamenti. È il caso di Itabus, la compagnia di trasporto su gomma a lunga percorrenza nata nel 2021 e in forte espansione.

La società ha lanciato abbonamenti annuali che prevedono molti sconti e vantaggi extra per gli iscritti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Mai visti prezzi così bassi: le mega offerte per viaggiare in tutta Italia

Si chiama Itabus Member ed è il nuovo abbonamento che Itabus, società di trasporto su autobus a lunga percorrenza, propone ai propri clienti. Si tratta di un abbonamento annuale che prevede sconti sui biglietti per gli iscritti e tanti altri vantaggi e offerte.

L’abbonamento Itabus Member è proposto al prezzo di lancio di 19,90 euro, invece che di 25 euro, il costo ordinario. L’iscrizione ha la durata di un anno e permette di avere sconti fino al 20% su tutti i viaggi prenotati con Itabus, senza limiti di giorni né di orari. Offre anche il 10% di cashback, pari a 10 euro ogni 100 euro spesi che saranno corrisposti sotto forma di voucher, da utilizzare per prenotare nuovi viaggi. Inoltre, gli abbonati avranno diritto anche al 25% di sconto sui bagagli aggiuntivi e sulla selezione del posto.

Non finisce qui. L’altro vantaggio è che tutti gli sconti e benefici previsti per chi è iscritto a Itabus Member saranno riconosciuti anche al secondo passeggero accompagnatore.

Offerte, dunque, di cui approfittare. Per i vostri viaggi in Italia, ma non solo. Dal prossimo anno, come già annunciato, Itabus sbarcherà anche in Austria e Francia.

Nel frattempo, l’altro grande vantaggio, è la possibilità di acquistare biglietti per le corse di Itabus anche sul portale web e sulla app di Italo Treno per i viaggi in combinazione con i treni alta velocità di Italo.