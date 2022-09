Non crederete mai dove si mangia il pesce più buono d’Italia

Quando si parla di pesce sicuramente l’Italia ha molto da offrire, non solo grandi ristoranti ma anche trattorie e luoghi meno conosciuti. C’è un posto però nello specifico dove si mangia il miglior pesce del paese, scopriamo dove si trova e perché è così famoso.

Gambero Rosso ha stilato, come ogni anno, una lista dei migliori ristoranti, offrendo la possibilità di attingere a quelli che sono i must del settore. Non solo super lusso ma anche nuovi ingressi e ristoranti dove il costo non è alle stelle.

Per gustare un ottimo piatto della tradizione o della cucina sperimentare moderna non bisogna infatti necessariamente spendere tanto ed è per questo che bisogna fare attenzione a molti fattori prima di decidere.

Il pesce più buono d’Italia

Parlando di ristoranti di pesce sicuramente la qualità della materia prima è fondamentale, non c’è piazza se questa non è eccellente. Da nord a sud del Paese c’è veramente solo l’imbarazzo della scelta per la destinazione, soprattutto quando si vuole degustare un grande classico.

In Puglia si mangia il miglior pesce d’Italia, da Otranto a Gallipoli c’è solo l’imbarazzo della scelta in un mix perfetto dove il mare sposa la terra. Questo è stato un anno molto importante per la pesca, anche perché si va verso un turismo sempre più sostenibile con una professionalità degli chef che si avvicina sempre più all’artigianato. Rinasce così anche quella che è la piccola pesce, che permette di sostenere meglio il territorio. Dove mangiare il miglior baccalà? Sicuramente in Salento presso il ristorante La Cucina della Provvidenza che si trova immerso nella campagna, qui la cucina è elevata e anche il gusto.

I presidi a tutela della biodiversità sono cresciuti e questo vuol dire che c’è grande attenzione alla materia prima. L’offerta non è data solo dal creare la ricetta migliore ma anche da elementi a cui prima non si prestava attenzione, come filiera corta e controllata, prodotti a km0, sempre nel rispetto del cliente ma anche di scelte sostenibili. Scopri anche l’eccellenza enogastronomica del Piemonte che ha moltissime specialità culinarie.

Il primato va alla Puglia non solo per tipologia e numero di ristoranti e per una qualità del pesce eccellente ma anche per un territorio che si impegna a mantenere alta la biodiversità e proprio quella che è la cultura culinaria. La regione è diventata un “modello” in fatto di food con uno stile di vita che ha permesso di armonizzare l’ambiente alla richiesta del cliente, con un impatto meno dannoso. Questo è fondamentale soprattutto oggi rispettando la tradizione, valorizzando il territorio e le sue eccellenze e permettendo al tempo stesso di fare la differenza.