Sogni una vacanza da vip? Ecco il tour operator delle star che ti fa vivere nelle loro ville extra lusso

Volete vivere una vacanza da vip e da sogno come un vera star del mondo dello spettacolo? Finalmente con il tour operator Emma Villas è possibile!

Siete pronti a vivere nelle ville extra lusso delle star per una vera vacanza da VIP? Tenetevi forte perché ora il vostro sogno è diventato realtà.

Emma Villas è infatti un’agenzia che si occupa di affittare case e ville di super lusso e charme per le vacanze scelta da tantissimi VIP per le loro vacanze. Ma non si tratta di un tour operator che tratta solo con i personaggi famosi, la possibilità di affittare una di queste ville è aperta tutti.

Vacanza da VIP in Italia? Ecco come fare

Basta scorrere il profilo Instagram di Emma Villas per capire come, grazie alle loro case in affitto, sia possibile vivere un vacanza da VIP. Certo, il costo non è proprio irrisorio, ma se state cercando di regalarvi un sogno, questa volta ce la potete fare.

Le possibilità di affitto sono infatti tantissime. Sardegna, Puglia, Toscana, Umbria… basta cercare tra le varie proposte per trovare la sistemazione che meglio vi aggrada. Ma non solo. Potete anche scegliere una villa dove hanno già soggiornato personaggi famosi del calibro di Belen Rodriguez, Daniele Bossari, Flora Canto e tantissimi altri.

Dove hanno soggiornato i personaggi famosi?

Come vi abbiamo anticipato le proposte di ville in affitto di Emma Villas sono talmente belle e affascinanti che anche le star e i vip del jet set nostrano ne sono rimasti affascinati. Vediamo allora chi ha soggiornato e dove:

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli avevano optato per un po’ di relax in una villa a Forte Dei Marmi

avevano optato per un po’ di relax in una villa a Forte Dei Marmi Ignazio Moser è stato a Villa Ninfeo in Toscana, precisamente ad Arezzo, insieme a Cecilia Rodriguez. Una dimora con piscina, svariate camere da letto per accogliere fino a 12 persone e tutti i comfort del caso!

è stato a Villa Ninfeo in Toscana, precisamente ad Arezzo, insieme a Cecilia Rodriguez. Una dimora con piscina, svariate camere da letto per accogliere fino a 12 persone e tutti i comfort del caso! Flavio Montrucchio ha invece optato per una straordinaria villa in Sardegna. Se già la bellezza del luogo non fosse sufficiente, anche le dimore di Emma Villas fanno la loro parte.

Romina Carrisi invece ha soggiornato sempre in Toscana, ma a Villa Airone a Siena. La descrizione sul sito parla chiaro: la struttura è immersa nel verde, realizzata in legno e materiali bio. Le ampie vetrate lasciano, anche da casa, godere di un panorama pazzesco.

invece ha soggiornato sempre in Toscana, ma a Villa Airone a Siena. La descrizione sul sito parla chiaro: la struttura è immersa nel verde, realizzata in legno e materiali bio. Le ampie vetrate lasciano, anche da casa, godere di un panorama pazzesco. Paola Turani ha postato delle foto invece a Villa Scirocco, in Liguria, precisamente a Pieve Ligure. Una vista mare incredibile vale già il viaggio.

Questi sono solo alcuni dei VIP e delle star che hanno soggiornato nelle ville di questo incredibile tour operator. Per vivere una vacanza da star ora non vi resta che sfogliare le categorie, ammirare le sistemazioni proposte e prenotare!