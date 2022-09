Viaggia come le star: il trucco per accedere ai lounge in aeroporto che nessuno conosce

I lounge in aeroporto sono luoghi confortevoli per chi è a caccia di un po’ di comodità per viaggiare proprio come una star. Scopriamo come accedervi senza acquistare necessariamente un biglietto in prima classe.

Siete mai stati in un lounge? Allora è un’esperienza che dovete assolutamente provare. Tutti gli aeroporti internazionali ne hanno almeno una, quelli più grandi poi offrono addirittura la possibilità di scegliere. Sono posizionate in aree differenti perché spesso sono connesse alle compagnie aeree.

Ci sono infatti aziende come Emirates che offrono le proprie lounge aeroportuali e poi ci sono quelle che sono fornite da compagnie esterne che sono quindi accessibili a tutti.

Come accedere ai lounge in aeroporto

Questa differenza è utile per capire in che tipo di lounge è possibile accedere senza acquistare un biglietto in business class per viaggi internazionali. Solitamente queste infatti sono riservate dalle compagnie per chi compra un biglietto particolarmente costoso e soprattutto per voli di lungo raggio.

In alternativa però ci sono anche quelle lounge privati, gestite da aziende terze, dove tutti possono entrare, anche per uno scalo di trenta minuti. Ma come fare? Queste lounge sono conosciute come pay per use quindi di fatto si acquista un biglietto d’ingresso. Le possibilità sono due, o acquistare direttamente il ticket sul posto ad esempio quando si scopre che il volo farà molto ritardo e si vuole vivere un’esperienza di comfort massimo oppure in anticipo, anche semplicemente per sfizio. Il prezzo varia solitamente tra i 20 e i 30 euro, almeno in Italia. I costi possono lievitare in base al tipo di aeroporto, soprattutto all’estero. Qui ci sono le lounge più belle e spettacolari al mondo, per un’esperienza di lusso.

Lounge di questo tipo si trovano in quasi tutta Europa e anche in Italia: Sono a Barcellona, Amsterdam, Londra, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bergamo. Alcune sono aperte no stop, altre hanno orari, quindi bisogna fare attenzione a questo ma anche alla posizione. In alcuni casi sarà necessario uscire dal proprio spazio e poi rientrare quindi va considerato che bisognerà fare nuovamente il controllo.

Ma perché conviene? I lounge offrono la possibilità di consumare pasti e bevande illimitate ed inoltre hanno spazi confortevoli dove lavorare e rilassarsi, anche stendersi. Sono ottimali se bisogna passare la notte in aeroporto e più convenienti rispetto all’hotel. Anche per poche ore in realtà convengono soprattutto se bisogna mangiare perché qui il prezzo è fisso e si può scegliere quello che si desidera, nelle quantità libere. Un altro fattore determinante riguarda i bagni, ci sono docce e kit per potersi dare una sistemata prima di ripartire.

L’importante è leggere sempre attentamente qual è il costo e cosa è incluso, talvolta ci sono limiti di tempo, accesso vietato ai bambini, WI-FI limitato e alcune restrizioni da rispettare come l’outfit. Ci sono moltissimi pro, per conoscere in anteprima se c’è una lounge nell’aeroporto è utile visitare sempre il sito internet dello scalo. Sicuramente è indicato il tipo e anche i servizi interni, i costi ed eventualmente anche orari e altre informazioni utili.