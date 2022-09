Le 3 strade più belle e imperdibili per ammirare i panorami d’Italia

L’Italia è un luogo unico e magico dove anche percorrere una strada può essere suggestivo. Perché non visitare quindi quelle che sono in assoluto le 3 strade imperdibili del Bel Paese? Scopriamole

Una strada può fare la differenza e non è solo il modo per raggiungere un punto. Quando si viaggia, guardarsi intorno permette spesso di scorgere dettagli e luoghi che altrimenti resterebbero inesplorati.

Per questo talvolta anche le strade possono rappresentare un viaggio da fare e soprattutto in Italia, dove il panorama è veramente spettacolare.

Le strade più belle d’Italia

La Strada della Forra è una di quelle più suggestive e spettacolari per il suo panorama. Si affaccia direttamente su delle frazioni del Lago di Garda ed è molto famosa soprattutto in auto e moto perché permette di godere di tramonti magici mentre si guida. Addirittura questa strada è considerata la più bella al mondo. Il tratto di provinciale è stato sempre molto amato, anche in passato. È ideale in qualunque momento del giorno e della notte per assistere sempre ad un paesaggio differente, la strada è ben illuminata e perfettamente sicura.

Inizia a Pieve e poi scende passando per il Brasa. Si può ammirare Campione, Limone, Riva. In alcuni tratti è un po’ stretta e ripida ma comunque tranquilla da fare. Per ammirare la vista è bella da fare tutta, dall’inizio alla fine, perché si possono osservare anche i borghi, le vallate, i fiumi, insomma un gioiello. Una strada che praticamente è da sola un’esperienza di viaggio molto intensa.

Se l’idea è gustarsi il panorama ma anche rilassarsi, allora la strada perfetta da fare è quella che viene definita come la più bella del Lazio ovvero la SR2 che collega Cassia a Montefiascone per poi proseguire. In questo modo è possibile scoprire i borghi medioevali più belli della zona, fare una gita al lago di Bolsena e ovviamente lasciarsi trasportare dalla bellezza del panorama. Per proseguire c’è anche la strada che arriva tra i monti in provincia di Frosinone.

Tra le strade più belle d’Italia si deve citare l’Amalfitana, meglio conosciuta come strada statale 163 che permette di scoprire praticamente tutte le bellezze della Costiera. Realizzata nel 1832 è ancora oggi una delle più belle al mondo. Ci sono un po’ di curve da fare, quindi per chi ha problemi di stomaco non è il massimo, ma sicuramente ne vale la pena. La corsia è stretta ma il panorama è da togliere il fiato, direttamente a picco sul mare.

Queste sono tre strade che dovete percorrere almeno una volta nella vita, per il semplice gusto di lasciarvi incantare dal panorama, scopri anche le più belle al mondo da visitare assolutamente.