Autunno 2022, ecco 3 viaggi meravigliosi, quelli che devi assolutamente fare in questa stagione

Ci sono dei viaggi perfetti per ogni stagione e anche l’autunno ha delle proposte imperdibili. I colori caldi, l’equinozio, le tradizioni più svariate legate al periodo e anche la gastronomia che offre il meglio. Scopriamo le avventure più belle tra cultura, benessere e attività.

Con l’equinozio d’autunno è il momento ufficiale di pensare al prossimo viaggio. L’autunno è una stagione perfetta per temperature, colori, paesaggi. C’è Halloween da festeggiare, la raccolta delle castagne, il vino. Insomma, di esperienze da fare ce ne sono tantissime e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Venerdì 23 settembre è la data ufficiale per l’equinozio d’autunno quindi il Sole si troverà sullo stesso zenit dell’equatore al pari della Terra. Un fenomeno magico che permette di ottenere, solo in questa occasione, le stesse ore di luce e di buio in tutto il mondo.

Viaggi d’autunno per l’equinozio

Tra le proposte più simpatiche del periodo c’è l’Oktoberfest, il foliage, gli ultimi bagni al mare ma anche tante sagre, mostre, attività culturali. Ci sono mete che in autunno diventano ancora più belle.

Festa della Luna in Cina

Uno dei viaggi più belli da fare in autunno anche se meno gettonati è in Cina. Questo perché proprio a metà mese si celebra la Festa della Luna che viene fatta in tutti i paesi asiatici ed è molto particolare. Per il paese si tratta di un momento culturale di grande valore, addirittura la più importante dopo il Capodanno cinese. Una tradizione che richiama molte attività come ad esempio quella di mangiare le torte lunari, dei dolci che si consumano solo in questo periodo.

Treno del Foliage tra Italia e Svizzera

Un altro viaggio immancabile soprattutto se non volete spostarvi così tanto è quello tra la Val Vigezzo e il Canton Ticino con il Treno del foliage. Tra ottobre e novembre è possibile partire a bordo di questi treni storici che partono dalla ferrovia antica Vigezzina-Centovalli e permettono di passare per 52 chilometri naturali tutti costituiti da elementi fiabeschi andando alla scoperta del paesaggio che cambia. I treni collegano ogni giorno tutto il percorso, quindi si può salire anche in una stazione differente.

Il biglietto include il viaggio di uno o due giorni, andata e ritorno, con possibilità di salire e scendere alle varie tappe. La cosa migliore quindi è fare una fermata intermedia per visitare qualche città e poi ripartire. Il prezzo del biglietto per gli adulti in settimana è di 33 euro in seconda classe, 45 euro in prima classe, durante il fine settimana il costo è rispettivamente di 47 e 37 euro. I ragazzi fino a 6 anni entrano gratis, fino a 16 anni invece hanno accesso alla tariffa ridotta.

Halloween a Londra

Tra gli appuntamenti da non perdere anche Halloween, la notte delle streghe è il momento più spaventoso dell’anno e quindi perché non celebrarlo proprio a Londra? La meta si presta benissimo per questo evento. La tradizione anglosassone è molto famosa quindi passare in città il 31 ottobre permette di respirare la magia dell’evento. In particolare dovete assolutamente visitare gli studios di Harry Potter che per l’evento diventano ancora più spettacolari.

Se volete acquistare un costume fantastico non perdetevi il Mad World Fancy Dress uno dei negozi più belli al mondo per i costumi, se ne contano migliaia e migliaia di qualunque tipo. Ci sono molti tour spettrali in giro per la città con percorsi a tema e il Museo delle Cere organizza delle attività divertenti per tutta la famiglia. Per chi vuole fare qualcosa di più tranquillo c’è il Ghost Bus Tour dove si sta comodamente seduti e si gode del panorama a tema nella città.

Queste tre proposte sono da fare subito per vivere un’esperienza da sogno prima dell’arrivo dell’inverno per godere del clima e dell’atmosfera unica che si respira.