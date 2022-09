Voli a prezzi stracciati: l’offerta pazzesca e con le ore contate di Easyjet

La promozione di Easyjet per volare in Italia e in Europa. Migliaia di voli a prezzi bassissimi

Finita l’estate, finite le vacanze? Tutt’altro. Anzi, è proprio ora che inizia il meglio. Già perché senza il caldo e senza la folla di agosto ci si muove meglio e soprattutto si spende meno. Certo, magari non potrete farvi il bagno al mare, ma ci sono città d’arte, metropoli e luoghi stupendi da visitare. E questo spendendo poco, anzi pochissimo approffitando della mega promozione di Easyjet.

La compagnia inglese ha lanciato una promozione su ben 300 mila posti. Si possono acquistare biglietti da e per l’Italia per viaggiare fino al 30 marzo 2023. Insomma c’è tempo e ci sono tantissime destinazioni dove andare. Bisogna solo sbrigarsi perché l’offerta dura pochi giorni.

Offerta Easyjet, quando finisce e le condizioni

La promozione lanciata da Easyjet dura fino al 26 settembre 2022 per viaggi da effettuarsi entro il 30 marzo 2023. Non c’è dunque nessuna fretta di partire, ma la possibilità di rendere migliore l’inverno che ci aspetta con un bel viaggio. Si può scegliere fra tutte le destinazioni della compagnia: sono ben 220 le rotte raggiungibili dall’Italia.

Ma quanto costano i biglietti con la promozione di Easyjet? Lo sconto è del 20%. E non è poco. Si possono infatti trovare voli ad appena 20 euro. E spesso per l’aeroporto principale. Ad esempio a Parigi lo scalo è Charles De Gaulle. Un particolare non da poco quando poi si tratta di spendere soldi per raggiungere la città con pullman o treno.

L’unica nota da tenere in considerazione è il bagaglio. Per quanto infatti sia allettante il prezzo che trovate dovete considerare che si riferisce alla tariffa standard. Ovvero quella che consente di portare con sé solo una borsa da sistemare sotto il sedile- se volete portare con voi un trolley – e in inverno soprattutto è difficile rinunciare – dovete aggiungere dai 15 ai 20 euro a tratta. Oppure acquistare un’altra tariffa, decisamente più costosa della standard, che vi offre il bagaglio gratuito, lo speedy boarding e la scelta del posto.

Dove andare con la promozione di Easyjet

Il network di Easyjet spazia dalle città italiane a mete esotiche come Sharm El Sheikh, dalle capitali europee alle Canarie, da Tel Aviv a Marrakech ad Aqaba. Potete scegliere di partire a ridosso di Natale per vedere le città addobbate o a inizio primavera per una fuga. O ancora potreste scegliere di andare in spiaggia sul Mar Rosso mentre in Italia si battono i denti per il freddo.

Sharm El Sheikh, ma ci sono anche Hurghada e e Mars Alam, sono fra le mete più gettonate per chi cerca una vacanza al caldo. Ci sono partenze da Napoli e Venezia. Ma anche le isole Canarie sono un’ottima meta per chi cerca un po’ di sole. Ci sono voli 3 volte a settimana da Malpensa. Da Roma si vola a Londra, Parigi, Amsterdam e Praga. L’avete mai vista sotto Natale? E’ un incanto da non perdere.

E con le offerte di Easyjet partire a prezzo scontato conviene ancora di più. Ma sbrigatevi.