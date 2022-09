Viaggio di nozze low cost: i paradisi da sogno ma super economici tra cui scegliere

Sogni di fare un viaggio di nozze in un paradiso naturale ma non vuoi spendere un capitale? Niente paura, oltre le mete più gettonate ci sono luoghi stupendi a prezzi veramente economici. Scopriamo quali sono.

Il viaggio di nozze non deve essere per forza dall’altro capo del mondo, né costare necessariamente tantissimo soprattutto se non c’è il budget o tanto meno la voglia di utilizzare cifre eccessive. Questo non vuol dire dover rinunciare né visitare un luogo non all’altezza.

La luna di miele può essere strepitosa e unica anche con una cifra ben diversa da quelle che comunemente vengono destinate a questo tipo di attività. Scopri anche questi viaggi di nozze alternativi.

Viaggio di nozze economy: le 3 mete ideali

La prima destinazione perfetta per il viaggio di nozze è il Messico, ci sono infatti periodi particolari come maggio dove c’è un’ottima combinazione tra costi e anche attività. Il Messico offre spiagge mozzafiato, luoghi incontaminati, arte e cultura quindi c’è qualcosa di differente per ogni giornata del proprio soggiorno. Con un volo dalle principali città italiane come Roma o Milano si può rientrare in una spesa di circa 700 euro a persona a cui va aggiunto il pernottamento, particolarmente economico e di lusso.

La vita sul posto non costa molto e quindi è possibile prendere parte a tour organizzati ed escursioni, inoltre il mare è spettacolare. Una delle mete meno gettonate e quindi al tempo stesso super economiche è la città di Tulum, molto famosa per i Maya e i siti archeologici. La spesa complessiva per tutto il viaggio rientrerà tranquillamente nei 3000 euro a coppia.

Siete amanti del mare e sognate un’isola come nelle pubblicità? Allora dovete visitare le Seychelles. Il periodo migliore è quello di dicembre-febbraio sia per i costi che per le temperature. Partendo dall’Italia la spesa è sui 1200 euro per un biglietto a coppia, per un bell’hotel invece per una settimana, senza rinunciare al comfort, si stima un costo di circa 700 euro. Con 2.500 euro potete fare una bella vacanza con tutti gli sfizi del caso, i ristoranti, le escursioni e i divertimenti godendo di acque cristalline, natura e anche l’ottima compagnia dei locali.

Terza tappa per chi vuole spendere meno, lo splendido Portogallo. Sicuramente una delle mete consigliabili in Europa per una molteplicità di fattori: mare, vita notturna, escursioni, organizzazione. Non solo Lisbona quindi, che certamente è da vedere, ma anche le sue spiagge meravigliose e in particolare un bel tour dell’Algarve. I prezzi sono significativamente bassi, soprattutto rispetto al lato occidentale dell’Europa, con servizi d’eccellenza, mare, sole e un clima ottimale. Potete visitarla in qualunque periodo dell’anno, consigliabile comunque la primavera.

Le spiagge sono libere, per una settimana in un hotel con tanto di piscina e SPA in centro a Lisbona potete rientrare nei 700 euro, molto meno altrove e fuori le zone commerciali. I ristoranti sono economici così come i divertimenti. Con 2000 euro potete fare un viaggio di nozze da veri reali e girare tutta la costa.

Queste sono tre proposte differenti che offrono spaccati molto variegati per un viaggio di nozze particolare e interessante.