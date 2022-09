Capita una volta l’anno: l’evento tutto Italiano che non puoi perderti

Una volta all’anno di svolge l’evento italiano che celebra le Giornate Europee del Patrimonio. Tutte le informazioni utili.

Visite guidate e aperture straordinarie sono solo alcune delle attività proposte dalle Giornate Europee del Patrimonio. Un evento che si svolge una volta all’anno, solitamente verso la fine di settembre.

L’evento in Italia si svolge quest’anno nel weekend del 24 e 25 settembre, con tanti appuntamenti da non perdere. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere.

Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) sono organizzate e promosse al Ministero della Cultura (MiC). Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) sono nate nel 1991 per iniziativa del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea. Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere e apprezzare a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

Ogni anno, il Ministero della Cultura propone questa iniziativa coinvolgendo i luoghi di cultura sul territorio nazionale, come musei, gallerie, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche e archivi, con un calendario ricco di eventi.

Quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) in Italia si svolgeranno nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre.

In queste due giornate sono in programma visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno che si svolgeranno nei musei e nei luoghi della cultura statali e non. Il tema di quest’anno è “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

Per la sera di sabato 24 settembre sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

Tra le aperture straordinarie, si segnala quella del Complesso monumentale di San Michele a Roma, sede della Direzione generale Musei,. In via eccezionale sarà aperto al pubblico sabato 24 settembre.

Tutti gli appuntamenti delle Giornate Europee del Patrimonio 2022 sono aggiornati sul sito web del MiC, sia gli eventi diurni che le aperture serali. Sono anche pubblicati sul sito europeo degli European Heritage Days e sui canali istituzionali dei singoli musei. Inoltre, è possibile seguire l’iniziativa anche sui canali social di museitaliani e EHDays.

Gli hashtag ufficiali per seguire la manifestazione sono: #GEP2022 #EuropeanHeritageDays #museitaliani