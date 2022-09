Autunno in vigna, 5 modi divertenti e originali per vivere viti e vino con tutta la famiglia

Il periodo tra settembre e ottobre è il momento perfetto per visitare i vigneti, ci sono tante esperienze da fare e da vivere. L’Italia è la meta perfetta, ma non l’unica, scopriamo cosa puoi fare e soprattutto dove.

Rendere un viaggio speciale è importante anche attraverso le attività, per questo è il momento perfetto per vivere i colori della stagione autunnale ma anche i suoi profumi, le specialità e la gastronomia. Tempo di vendemmia, di buon cibo, di vino e di una bella vacanza.

Una gita anche di un solo giorno in una delle regioni italiane impegnate nella produzione del vino vi offrirà uno spaccato suggestivo e unico sui vigneti e sulla natura che si trasforma. Scopri anche le vie del vino in tutta Europa.

Esperienze nei vigneti italiani

Perché questo è il momento perfetto? Sicuramente perché in questo periodo nei vigneti avviene la raccolta e la lavorazione delle uve. Quindi si può vivere da vicino un’esperienza particolare e coinvolgente, soprattutto se vi piacciono le attività.

A Monferrato è possibile, almeno fino a metà ottobre, prendere parte alla vendemmia. In particolare è un luogo perfetto per recarvi con tutta la famiglia. Anche i bambini sono i benvenuti con attività didattiche particolari e interessanti e con il coinvolgimento di tutta la famiglia. I genitori invece possono fare degustazioni e anche visitare le cantine sul posto.

Un’attività da non perdere è quella che si tiene a Serralunga d’Alba, terra del Barolo, dove si svolge una grande festa per la vendemmia. Questo è un momento unico da vivere almeno una volta perché c’è gastronomia eccellente da tutta la regione ma vengono organizzate anche escursioni in bici e visite guidate di tipo storico.

Se siete amanti del Prosecco dovete invece partecipare all’evento solidale che si tiene in provincia di Treviso. Questo si svolge a San Pietro di Feletto dove tutte le cantine aprono le porte per una visita. In questo caso non solo vendemmia ma anche contatto con gli animali e la natura e possibilità di visionare dal vivo i processi e anche le strumentazioni. Una vera e propria visita al museo con un sostegno economico che viene poi devoluto per il mantenimento degli animali di tutta la zona.

Altra tappa imperdibile da fare in questo periodo è Merano, dove si trova un’enoteca in argilla da visitare assolutamente. Qui è possibile non solo fare shopping e degustazioni ma anche molte esperienze per scoprire tutti i segreti del vino, anche nell’estatica e nella cura del corpo.

A Bolzano invece, tra le tante attività legate al vino in questo periodo, c’è un’esperienza su tutte che vale la pena vivere: il bagno al vino. Ci sono botti piene di vinaccioli che sono stati spremuti a freddo e ci si tuffa all’interno delle tinozze perché questo prodotto ha diretti benefici sulla salute e in modo particolare sulla pelle. Sicuramente una delle attività più divertenti e particolari da fare in questo periodo in tutta Europa.

Le esperienze sono diverse e quindi pensate per famiglie, coppie e single a prezzi vantaggiosi e soprattutto in zone facilmente accessibili dalle altre regioni.