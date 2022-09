Ora puoi dormire a casa della Regina Elisabetta: ecco come fare

By

Dopo la tragica scomparsa di Queen Elizabeth tutti i suoi seguaci e fan stanno cercando il modo di sentirla più vicina e dormire a casa della Regina Elisabetta potrebbe essere un’idea.

Dormire a casa della Regina Elisabetta? Diciamo che non vi sdraierete proprio sulle sue lenzuola, ma oggi è possibile affittare una delle tenute di Sandringham appartenute proprio alla Regina.

Già da tempo infatti la Regina Elisabetta II aveva deciso di sbarcare su Airbnb e permettere a chi voleva vivere un’esperienza regale di dormire in una delle tenute di sua proprietà nei pressi di Sandringham House.

Su Airbnb potrete affittare la Garden House e dormire a casa della Regina Elisabetta

La casa della Regina dove potrete dormire è in realtà la Garden House, ossia quella che era la casa del giardiniere capo proprio di Elisabetta. Si può soggiornare qui per brevi periodi e, anche se non siete proprio dentro alla casa della Queen, la vicinanza con Sandringham House dove lei alloggiava è impressionante.

Inoltre la casa è arredata con mobili provenienti proprio dalla casa reale, rendendo il soggiorno ancora più magico. Sarà veramente come dormire a casa della Regina. La struttura ospita fino a 8 persone e si sviluppa su due piani, con una spaziosa cucina, una sala da pranzo, salone e salotto, quattro camere da letto e con attorno molti spazi verdi come un giardino privato e un’area green dedicata ai bambini con tanti giochi.

Quanto costa dormire qui e cosa vedere nei dintorni

Ma quanto costa dormire praticamente nella casa della Regina? La Garden House di Sandringham che trovate su Airbnb ha un prezzo che varia tra i 270 euro e i 400 euro a notte. Soggiornare qui permetterà poi ai visitatori di scoprire anche il Sandringham Exhibition and Transport Museum dove ammirare la prima automobile acquistata dalla Famiglia Reale. Il tutto a due passi da North Norfolk una zona verde straordinaria e bellissima dove rilassarsi.

Attenzione però! A oggi la casa è stata momentaneamente tolta da Airbnb proprio per il grande afflusso di persone dopo la morte della Regina.

Dormire proprio nelle stanze appartenute alla Regina Elisabetta II chiaramente non è fattibile, almeno per ora. Ma alloggiare e affittare Garden House arredata con i suoi mobili regali e a due passi dalle stanze dove passeggiava la Queen è un’esperienza imperdibile! Tenete sotto controllo il sito di Airbnb per monitorare quando tornerà disponibile.