Il sistema per scovare voli gratuiti o quasi. Come fare, quali sono i passaggi di questo trucco facile facile che però nessuno conosce

Quando si parla di viaggiare si cerca sempre di trovare delle offerte che facciano risparmiare. Soprattutto sui voli aerei. Fra promozioni low cost, trucchi per scovare i prezzi più bassi e sistemi di prenotazioni che facciano spendere qualche euro in meno. Eppure in pochissimi sanno che i biglietti aerei potreste averli gratis. Già proprio così senza pagare nulla o quasi. State pensando ad un regalo di qualche generosa compagnia aerea? No, non proprio. E non preoccupatevi è tutto totalmente legale.

Il modo per avere biglietti aerei gratis è sfruttando una sorta di bug presente in tutti i siti delle compagnie aree. In gergo è detto ‘error fare flight‘, ovvero errore sul prezzo del volo. E grazie a questo piccolo, ma decisivo errore ‘rischiate’ di non pagare nulla o pagare pochissimo voli internazionali e intercontinentali.

Come avere voli gratis: l’error fare flight

In pochissimi conoscono l’error fare flight, eppure è uno dei modi migliori e più efficaci per avere voli gratis o a poche decine di euro. E si tratta per lo più di voli intercontinentali per cui avreste dovuto spendere centinaia di euro. E invece potreste trovare un volo da Roma a New York a 20 euro, oppure da Milano a Dubai a zero! Vi sembra impossibile? Eppure è tutto vero e tutto legale.

Quando le compagnie aeree – o anche portali di viaggio – pubblicano le tariffe dei voli capita che sbaglino. Può essere l’errore di una persona che ha inserito i dati, o del sistema elettronico che non ha sommato il gasolio o qualsiasi altra causa. Fatto sta che la tariffa è errata, molto più bassa di quanto nelle intenzioni doveva essere.

E prima che la compagnia si accorga dell’errore e corra ai ripari dovete intervenire e acquistare il volo. Una volta acquistato è estremamente raro che la compagnia annulli la transizione e restituisca i soldi. Dunque avete fatto bingo!

Solo una domanda vi resterà a questo punto: come trovare l’error fare flight? Ovviamente non potete scandagliare tutti i siti di tutte le compagnie aeree per tutti i voli per tutte le destinazioni. Ma fortunatamente c’è chi lo fa per voi. Ci sono alcuni siti che si occupano solo di scovare le error fare flight come Secretflying.com, errorfareflights.com, fly4free.come, Travelpirates.com.

Ovviamente questi errori non ci sono sempre e sono magari per destinazioni a cui non stavate nemmeno pensando. Ma vale la pena cambiare i propri piani di viaggio per approfittare di un errore che vale letteralmente oro! Se non avete voglia di cambiare destinazione invece potete imparare questi trucchetti per risparmiare sul costo dei voli sulle compagnie già low cost.

Dunque risparmiare nei propri viaggi aerei è quanto mai possibile se si utilizzano i sistemi e i modi giusti. Specie se questi sono poco conosciuti. E l’error fare flight è uno di questi!