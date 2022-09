I 5 stadi più belli al mondo, quelli da visitare anche se non ami il calcio

By

Per chi ama lo sport è incredibile poter visitare gli stadi più belli al mondo. Scopriamo quelli che bisogna vedere assolutamente almeno una volta nella vita

Le partite sono emozionanti per un tifoso che ama lo sport, anche quando si tratta di una squadra differente e visitare uno stadio vuol dire vedere i dettagli di quel luogo, ammirare dal vicino strutture spettacolari e scoprire tutti quelli che sono i segreti.

Vediamo quelli che sono gli stadi più incredibili, famosi, iconici in tutto il mondo che sono per gli appassionati del genere ma anche per chi vuole ammirare dal vivo delle meravigliose strutture.

Gli stadi più belli al mondo

Uno degli stadi da visitare assolutamente per chi ama il calcio è quello di Barcellona. Il Camp Nou risale agli anni cinquanta ed è il più grande di tutta l’Europa. Una vera icona internazionale che ospita ben 99.000 spettatori. Una sorta di santuario dello sport che tutti amano, non solo i tifosi del Barca. Barcellona inoltre è una città spettacolare, quindi vale sicuramente la pena.

Nella classifica non può mancare ovviamente il Maracanã di Rio de Janeiro. Il Brasile è sicuramente una delle perle internazionali per gli amanti del calcio e quindi merita una visita, anche ovviamente allo stadio. La vista è spettacolare e si può vedere addirittura la statua del Cristo.

Uno stadio molto suggestivo e di grande rilievo è quello di Monaco di Baviera, l’Allianz Arena. Si tratta dello stadio del Bayern, molto particolare per la forma che ricorda un gommone e per i colori bianco, rosso e blu. È così grande che al suo interno ci sono negozi, ristoranti e un museo. Insomma un vero e proprio patrimonio dell’Europa.

Anche lo stadio di Città del Messico merita una visita, è molto grande ed è a ben 2200 metri sul livello del mare. Qui si tenne la partita tra Italia e Germania nel 1970 e si sono svolte ben due finali dei mondiali di calcio. Questo inoltre è quello che viene ricordato per la mano de Dios quindi un’icona dello sport.

Un altro stadio spettacolare e famoso è quello di Wembley a Londra caratterizzato da quel classico arco gigantesco. Qui si è tenuta la EURO 2020 dove gli italiani hanno trionfato. Lo stadio è stato totalmente ricostruito rispetto a quello che era il precedente del 1923. All’interno c’è anche un negozio ufficiale dove acquistare qualche prodotto unico.

Non solo simboli del calcio ma anche strutture da sogno, quindi anche se viaggiate in gruppo sarà un’esperienza incredibile per tutti.