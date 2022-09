Come acquistare biglietti aerei per viaggiare low cost anche durante le feste

Chi viaggia durante le feste lo sa, acquistare i biglietti per i voli aerei può essere devastante economicamente. Scopriamo come fare per risparmiare

I costi dei biglietti subiscono dei picchi durante le feste, in particolare nei periodi di alta stagione come Natale, Pasqua, durante l’estate o in occasione di eventi particolari di grande rilevanza.

In molti casi diventa proibitivo acquistare un volo, questo vale sia per chi deve viaggiare per necessità ma anche per tutti quei viaggiatori che si ritrovano con le ferie nei periodi programmati e quindi hanno tutti le medesime necessità.

Volo economico durante le feste

In questo caso è bene armarsi di pazienza e sfruttare i trucchetti del web per poter risparmiare, anche un bel po’. La situazione varia da caso a caso e dipende dalla compagnia. In generale però ci sono degli approcci utili in tutti i casi.

In primo luogo, se avete già delle date di interesse dovete creare un avviso, su siti come Skyscanner o anche Google. In questo modo vi verranno comunicate tutte le variazioni di prezzo, sia quando il costo sale che quando scende.

In generale la regola della prenotazione anticipata va bene, soprattutto per le ferie tipo Natale. In questo periodo bisogna giocare d’anticipo. I voli per le festività natalizie devono essere prenotati entro fine ottobre, altrimenti i costi schizzano alle stelle. Diversa la situazione di Pasqua dove invece si può puntare sull’ultimo momento. I voli non venduti subiscono un improvviso crollo i giorni prima e si può fare un vero affare.

I voli per l’Italia possono risultare molto alti durante le festività quindi si può pensare anche a delle mete dove non si festeggia quella particolare celebrazione. In quel caso si può trovare un prezzo ragionevole e fare comunque una bella vacanza quando si è in ferie.

In generale l’ideale è viaggiare prima o durante le festività. I biglietti poco prima del periodo caldo sono perfetti oppure proprio nei giorni di festa. Le compagnie sanno che in quelle giornate sono poche le persone che si mettono in viaggio e quindi i prezzi sono molto più bassi. Un esempio? Per il periodo natalizio è bene valutare i voli fino al giorno 20 e, successivamente quelli proprio il giorno 25, 26 ecc. In questo modo si può risparmiare moltissimo.

Attivando poi gli allarmi si può aspettare l’oscillazione verso il basso e pizzicare un biglietto ad un prezzo ottimale. I sistemi automatici fanno sempre salire e scendere continuamente i prezzi, quindi capiterà, anche nelle feste, che questi siano abbordabili. L’importante però è non cercare continuamente sul sito della compagnia quella data o quella tratta perché altrimenti il costo aumenterà sempre di più.