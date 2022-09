Test del Compagno di Viaggio | Qual è il pregio che nessuno ti riconosce?

Con questo test della personalità partiremo dal tuo compagno di viaggio ideale per scoprire un aspetto del tuo carattere che valorizzi poco!

Ognuno di noi ha pregi e difetti che si sviluppano nel corso del tempo in virtù del nostro carattere ma anche della nostra storia personale.

Se alcuni di questi aspetti caratteriali sono immediatamente chiari quando ci relazioniamo a qualcuno altri sono più nascosti.

Si tratta di aspetti della nostra personalità che non mostriamo spesso per qualche ragione (magari la timidezza) o che semplicemente gli altri tendono a non cogliere o a non apprezzare abbastanza.

Tutti abbiamo un “tesoro segreto” di belle qualità che potrebbero essere manifestate di più e il nostro obiettivo con questo test è aiutarti a scoprirlo.

Test Psicologico del Compagno di Viaggio

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test dovrai solo leggere il profilo corrispondente alla tua scelta!

A – IL TUO PARTNER

I viaggi di coppia sono i momenti che si progettano con più piacere quando si ha una relazione solida e si è felici di passare del tempo con il proprio partner.

Si tratta però di un’arma a doppio taglio: a volte passare tanto tempo insieme fa emergere i contrasti e i dissapori che normalmente si tende ad accantonare.

Se, nonostante il pericolo di litigi viaggiare con il partner è la tua scelta preferita significa che il pregio che non tutti riescono a vedere in te è l’abilità di mediazione. Hai un talento particolare nello smorzare i conflitti e trovare sempre un punto d’accordo per andare avanti.

B – LA TUA FAMIGLIA

Viaggiare con la famiglia, soprattutto se si tratta di una famiglia numerosa e con bambini piccoli, non è un’impresa facilissima. Al contrario, a volte risulta molto stancante anche se i momenti belli rimangono impressi nella memoria per sempre!

Se però non rinunceresti mai a fare delle belle esperienze con i tuoi cari significa che il tuo pregio più importante è la lealtà. Non importa quanto le situazioni siano difficili e quando ti costi mantenere fede alla parola data: se sempre in grado di rimanere fedele a te stesso e a non tradire i valori in cui credi.

C – IL TUO AMICO A QUATTRO ZAMPE

Le persone che amano gli animali fanno molta fatica a separarsi dal proprio amico a quattro zampe per lunghi periodi.

Proprio per questo motivo i padroni di animali domestici si organizzano sempre per portarli con sé e condividere con loro tutto.

Se quella con il tuo pelosetto per te è la vacanza ideale significa che sei una persona estremamente sensibile, anche se spesso tendi a nascondere questo aspetto del tuo carattere per la paura di essere ferito. Probabilmente hai avuto delle brutte esperienze in passato!

D – I TUOI AMICI

La vacanza con gli amici è un’esperienza mistica: divertimento, improvvisazione e caos vengono sempre mescolati in parti uguali per ottenere un cocktail esplosivo.

Se la vacanza in cui non si sa mai cosa potrebbe accadere mentre hai intorno a te gli amici di sempre è la tua vacanza ideale significa che il tuo pregio nascosto è l’altruismo.

Le persone ti considerano spesso soltanto una persona allegra e che ama stare in mezzo alle altre persone. A volte passi per superficiale, mentre la verità è che ami fare di tutto per tenere allegre e serene le persone che ami.