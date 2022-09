Dove trasferirsi a fare smartworking e vivere felici e contenti

By

Smartworking è una parola che ci ha accompagnato negli ultimi anni, facendo riscoprire un nuovo modo di lavorare e di vivere. Ma quali sono le città e i luoghi migliori per farlo?

La pandemia ha aperto le frontiere del lavoro a distanza e questo ha portato molti a capire l’importanza e anche la possibilità di vivere in modo flessibile, soprattutto per quanto riguarda le professioni che sono fruibili a distanza.

Invece del classico ufficio, oggi è possibile svegliarsi e guardare il mare, essere comunque produttivi e avere il proprio salario. Alcune città sono perfette per lo smartworking e offrono il luogo perfetto per quella che oggi viene definita workation.

Dove fare smartworking in Europa

La workation è la nuova tendenza di viaggio del momento, viaggiare e al tempo stesso fare la vacanza. Combinare il lavoro alla possibilità di avere nel tempo libero l’occasione di essere in un luogo da scoprire, dove fare un tuffo o un’escursione. Tutte cose che normalmente non è possibile fare nella propria città o dove comunque si viene inghiottiti dalla routine.

Nello specifico questa classifica tiene conto di tutti i fattori possibili quindi dall’affitto, al servizio WiFi, attività da fare e molto altro per un pacchetto completo che permetta di considerare tanti fattori.

Un’ottima città dove fare smartworking è Bucarest in Romania, non solo perché vanta una delle connessioni più veloci al mondo ma anche perché i costi sono praticamente bassissimi rispetto ad altre mete e quindi molto sostenibili anche per chi vuole lavorare part time.

Anche Barcellona in Spagna rientra nella classifica, il WiFi è buono, non eccellente ma i costi sono nella media e soprattutto c’è grande attenzione per il coworking. Dopo Londra questa è la meta principale, quindi sicuramente si può creare un network molto interessante.

Il luogo perfetto per i lavoratori da remoto è Lisbona, in Portogallo. La città è molto ben organizzata, economica e soprattutto vanta un ottimo rapporto per: bar e ristoranti, taxi e trasporti e divertimenti quindi offre tanto a un costo contenuto, ciò che tutti cercano.

Anche città come Vienna, Londra, Milano sono molto gettonate ma qui il problema è nei costi particolarmente elevati che bisogna sostenere anche se i servizi sono di livello adeguato a chi ha bisogno di una molteplicità di soluzioni.

Ognuno può scegliere il suo luogo del cuore oppure pensare di cambiare di tanto in tanto per fare sempre esperienze nuove. Queste città proposte sono state selezionate in considerazione della condizione media ottimale.