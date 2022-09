3 mete ideali per chi ama il calcio, quelle che ti manderanno la testa nel pallone

I viaggi sono un’esperienza da fare anche in base alle proprie passioni. Per gli amanti del calcio ci sono tre città da non perdere assolutamente. Scopriamo quali sono e perché

Gli amanti dello sport non possono lasciarsi sfuggire l’opportunità di organizzare un viaggio in una delle mete da sogno per il calcio, non solo per vivere al meglio la vacanza ma anche per creare dei ricordi unici.

Le stime dicono che una fetta sempre più ampia di persone, viaggia proprio per seguire lo sport e in modo specifico il calcio. Questo è un modo stupendo per conoscere le città anche da un punto di vista diverso e insolito, proprio attraverso lo sport. Anche le Fiandre sono una meta ideale per chi ama lo sport.

Le città per chi ama il calcio

La prima città da visitare assolutamente se amate il calcio è Madrid, questa perla spagnola non solo è stupenda e offre tanto divertimento ma ha anche uno dei complessi sportivi più grandi al mondo. Una struttura moderna, realizzata nel 2005 conosciuta come Valdebas che si estende su ben 12.000.000 m2, praticamente enorme, una città intera. Al suo interno ci sono vari campi da gioco, diversificati in base all’esperienza. Dopotutto il Real Madrid è una delle squadre più forti e famose al mondo e fa di tutto per mantenere molto alto il livello.

Un’altra città da visitare assolutamente se siete amanti del genere è Manchester, infatti qui è possibile visitare da vivo la struttura dove si allena la squadra che risale al 2014 ed è costata 200 milioni di sterline. È vicino all’Ethiad Stadium dove veder giocare il Manchester. C’è un ponte pedonale che vi permette di arrivare alle strutture. È praticamente un vero mondo a parte.

Un’altra città iconica per lo sport è Lisbona. Da visitare in particolare l’Academia de Alcochete che ha uno dei settori giovanili più importanti al mondo. Qui si sono allenati i migliori giocatori, da Cristiano Ronaldo e Luis Figo. Questa è l’unica scuola del mondo ad avere un riconoscimento internazionale. Inoltre la città di Lisbona è veramente unica nel suo genere e permette così di coniugare una vacanza all’insegna dello sport e del mare.

I tour all’interno degli stadi e delle strutture sportive sono possibili anche quando sono chiusi con un biglietto d’ingresso apposito che varia in base alla città, quindi quando non gioca nessuna squadra. Per vivere un’esperienza completa è bello però non solo fare una visita completa in una meta del calcio ma anche vedere le squadre giocare in casa, certamente un’emozione incredibile anche per chi ha un tifo diverso.