3 mete mozzafiato che in autunno diventano ancora più belle: visitarle è un must

L’autunno è un momento perfetto per organizzare un viaggio e ci sono delle mete che meglio di altre rendono la trasformazione del paesaggio, il clima e anche la scoperta enogastronomica. Scopriamo quali sono e perché vale la pena visitarle.

Ogni stagione ha le sue peculiarità come anche ogni meta ha le sue caratteristiche che vengono enfatizzate in un periodo piuttosto che un altro.

Durante l’estate si prediligono certe mete, durante l’inverno altre. Anche l’autunno quindi rende perfettamente in alcuni posti speciali, per motivazioni varie che andremo a scoprire.

Mete mozzafiato per l’autunno

Bled è una delle mete perfette in autunno, nominata come tra le migliori mete d’Europa soprattutto per il turismo. Situata ai piedi delle Alpi Giulie è molto caratteristica, per il suo spettacolare Castello che risale al XI secolo ma anche per la scogliera da cui si gode un panorama unico direttamente sul lago. Questa struttura è particolare perché ospita un museo, una cappella e dei prodotti molto curiosi come la pressa per la stampa. Il lago di Bled è uno dei più famosi al mondo, al centro c’è la Chiesa dell’Assunzione di Maria che è molto amata dai pellegrini di tutto il mondo.

Per arrivarci bisogna passare per una scala molto ripida. La caratteristica però è data sicuramente dal panorama che qui lascia senza parole in autunno. Inoltre, grazie al clima ottimale è possibile fare escursioni e vistare luoghi magici. Il lago in questo momento dell’anno è turchese, i colori della natura circostante cambiano e diventano prima gialli e poi rossi, sembra di essere in un villaggio incantato.

Un’altra meta da non lasciarsi sfuggire in autunno è Plitvice che vanta non solo uno dei laghi più famosi al mondo ma anche un Parco Nazionale di grande rilievo. Questa riserva forestale che si trova nel cuore della Croazia è molto famosa non solo per la sua estensione ma anche perché vanta qualcosa di molto particolare ovvero le terrazze naturali che sono veri e propri laghi collegati poi dalle cascate con un canyon calcareo che offre una vista spettacolare dal punto di vista naturale.

In autunno è imperdibile, i viali che si colorano e cambiano, permettendo di ammirare la natura nella sua forma più viva, la cascata di quasi 80 metri, le specie particolari che si possono ammirare da vicino, sono una delle motivazioni per cui vale assolutamente la pena vederlo. È anche possibile prendere una barca e fare una visita completa di tutta la zona per poter scoprire ogni angolo del parco.

Ultima tappa imperdibile in autunno Camargue ovvero la zona a sud della Francia che affaccia tra Mediterraneo e delta.

Questa è una zona particolare in autunno, da un lato c’è la natura selvaggia e incontaminata dove addirittura si possono ammirare i fenicotteri rosa, i cavalli che vivono liberi e i tori e dall’altra la cultura provenzale e gitana che offre il meglio anche in termini enogastronomici per chi vuole fare un’esperienza completa. Non è molto estesa e vanta circa 75 mila ettari eppure una varietà naturale da fare invidia. Ci sono spazi selvaggi e ampi, flora e fauna diversificate e un bellissimo Parco Ornitologico.

Queste sono le tre mete più incredibili da visitare in autunno per un’esperienza differente che sicuramente lascerà il segno.