Le 6 esperienze più belle da fare gratis in Italia: la grande bellezza a costo zero

L’Italia ha tanti vantaggi, non solo paesaggistici e culturali, ma offre la possibilità di fare molte attività totalmente gratuite. Scopriamo le più belle

Da nord a sud del Paese c’è molto da visitare, ci sono attrazioni con ingressi a pagamento ma anche molti luoghi di interesse, mercati, festival che sono del tutto gratuiti e quindi permettono di fare anche una piccola vacanza low cost.

Durante particolari periodi dell’anno le città si organizzano con svariati eventi ad ingresso totalmente gratuito che sono perfetti per scoprire il posto, gustare prelibatezze locali e anche conoscere persone.

Esperienze da fare in Italia gratis

Tra le cose da fare assolutamente in Italia gratis c’è la visita al Maschio Angioino di Napoli. In città c’è anche tanto altro da fare gratis. Dopo una passeggiata sul lungomare, niente di meglio che la visita al castello realizzato per Carlo d’Angiò nel 1266. Si può accedere all’interno gratuitamente, per visitarlo tutto la domenica e i festivi c’è l’ingresso gratuito che permette l’intero percorso.

Il secondo punto di grande interesse nazionale, con visita gratis, è Colle dell’Aventino a Roma dove si possono ammirare il Giardino degli Aranci e anche il Buco della Serratura. Il parco offre un panorama unico su tutta la città, la seconda invece è la vista dalla Cupola della Basilica di San Pietro che offre una prospettiva molto particolare.

A Torino invece non perdetevi il Museo di Antropologia Criminale. Un luogo iconico e differente dal solito, si parla di uno dei più particolari di questo tipo in tutto il mondo. Fu fatto proprio da Cesare Lombroso, padre dell’antropologia criminale. La collezione vanta oltre quattromila pezzi.

Palazzo Strozzi a Firenze il giovedì sera dopo le 18 è gratuito, vale la pena ammirare dal vivo questo edificio che rappresenta una delle perle del rinascimento fiorentino. All’interno ci sono mostre e dettagli particolari che raccontano la storia della città.

Altra tappa, Castello Sforzesco a Milano. Questa è una delle opere più grandi di tutto il Paese, affascinante e pittoresca. È molto grande ma vale la pena visitare i suoi interni. In particolare tutti i giorni dopo le 16.30 e il martedì dopo le 14 si può entrare gratuitamente.

Se siete in Liguria allora dovete partecipare alla Sagra del Pesce. Questo evento è iconico non solo perché si possono provare le specialità del posto ma anche perché si mangia totalmente gratis. Si tiene una volta l’anno ma a differenza delle altre sagre in Italia non si paga niente e si riceve cibo gratis.

L’Italia è un continuo mistero ma certamente ci sono tante attività low cost che è possibile fare, queste sono le imperdibili ma se ne trovano in ogni città e in ogni quartiere.