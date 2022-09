La città senza auto dove si cammina sui tetti: il villaggio sospeso

Sono molti i villaggi e le città dove non possono circolare auto, questo tuttavia non ha solo questo ma consente alle persone di camminare letteralmente sui tetti. Scopriamo dove si trova e perché così unico

Ci sono zone del mondo che sembrano non esistere realmente, luoghi strani per qualche motivo particolare oppure insoliti. Sono posti differenti dall’immaginario collettivo che abbiamo delle cose e quindi ci lasciano senza parole.

In questo caso quello che avviene ha sicuramente qualcosa di particolare, le persone non camminano per le strade ma sui tetti delle abitazioni. Anche in Italia ci sono luoghi unici, come il borgo con gli scacchi viventi.

Il villaggio sospeso

Masuleh è un villaggio di circa 500 abitanti, siamo lontani dalle classiche metropoli. La vita è tranquilla e procede senza stress, molto lentamente. Non ci sono auto ma le persone utilizzano un modo piuttosto insolito per spostarsi.

Questa città si trova in Iran, nell’insieme della catena montuosa Elburz. Il villaggio è piccolo e piuttosto recente, si trova a 1000 metri di altezza ed è praticamente abbracciato da un insieme di natura rigogliosa e foreste. Ai suoi piedi si trova invece un fiume e c’è sempre molta nebbia.

Sicuramente il panorama è da cartolina, molto particolare sembra quasi un piccolo borgo arroccato. In realtà la sua struttura architettonica ha qualcosa di unico perché i tetti sono pedonali. In sostanza le strade si trovano proprio sulle abitazioni. Le case sono praticamente tutte vicine e per coprire il dislivello che c’è sono tutti terrazzi che consentono così alle persone di spostarsi da un punto all’altro.

La cosa fenomenale è che non è un’alternativa simpatica per i visitatori, questo è l’unico modo in cui le persone del posto possono procedere, non ci sono strade tradizionali o altri mezzi per spostarsi. I vicoletti sono stretti ma ci sono stradine e anche scalini per i collegamenti. Viene definito da molti come il villaggio sospeso, la sua struttura è spettacolare ma anche molto bella.

Qui siamo lontani dalle aree del paese che normalmente sono prese d’assalto dal turismo, ma è un luogo così unico al mondo che merita assolutamente una visita. La sua storia in realtà è antica ma il villaggio ha avuto questa forma solo a partire dal secolo scorso. Infatti dell’originario insediamento non è rimasto quasi niente proprio a causa della pendenza e della struttura dell’area.

Per questo i cittadini hanno pensato ad un modo alternativo di rendere agevole la permanenza e soprattutto permettere la vita comunitaria in questo luogo con delle strade sui tetti.