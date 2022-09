La città più economica del mondo, quella dove andare prima di subito

State cercando una destinazione low cost per partire adesso? Una città ricca di arte storia e cultura, ma che sia economica! L’abbiamo trovata.

Non disperatevi per la fine dell’estate! Se avete ancora qualche giorno di ferie è tempo di sfruttarli per partire low cost. Qual è la città più economica dove andare adesso? Tenetevi pronti perché è a due passi da noi!

Partire e viaggiare per il mondo è bellissimo, lo sappiamo, ma se ci si riesce senza spendere troppo è ancora meglio non è vero? Ecco allora la meta più economica per una vacanza a settembre: Atene!

Atene è la città più economica per un viaggio a settembre

Se a settembre potete regalarvi qualche giorno di ferie sappiate che i vantaggi sono numerosi e, in primis, non possiamo non dimenticarci i costi. Viaggiare adesso significa risparmiare, soprattutto se decidete di viaggiare verso la Grecia: Atene.

Secondo Post Office Travel Money, dopo una attenta analisi è emerso che la città più economica è assolutamente Atene! Il periodo storico non è semplice a livello economico. Dopo gli anni di pandemia ora entra in gioco il caro bollette che ha un impatto notevole anche nel mondo dei viaggi.

Quanto costa una vacanza qui in media?

Tuttavia, se volete partire adesso senza spendere tanto ad Atene i prezzi sono diminuiti del 15% rispetto all’anno scorso. Si parla di:

Una notte in albergo a 3 stelle si aggira attorno ai 50 euro in media

a 3 stelle si aggira attorno ai 50 euro in media La cena per 2 al ristorante non vi svuoterà il portafoglio perché il prezzo medio è di circa 45 euro

per 2 al ristorante non vi svuoterà il portafoglio perché il prezzo medio è di circa 45 euro L’abbonamento per due giorni ai mezzi pubblici è di circa 10 euro

Come possiamo notare quindi una vacanza low cost è possibile, a maggior ragione ad Atene. Tuttavia non dimenticate che a questi prezzi bisogna aggiungere il prezzo del biglietto aereo per raggiungere la vostra destinazione. Cercate online per tempo, anche qui le offerte non mancano! Atene è la vostra città economica per partire ora, cosa state aspettando?