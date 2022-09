Il borgo da favola più bello d’Italia che pochissimi conoscono

Questo borgo da sogno è veramente incantevole, da vedere assolutamente per i suoi giardini immensi, i mulini e anche le ville spettacolari.

Valeggio sul Mincio si trova in Veneto ed è un borgo molto famoso per l’omonimo fiume. Dista circa 30 chilometri da Verona ed è praticamente formato da due cittadine unite, Borghetto e Valeggio.

La costruzione risale al periodo medioevale quindi lo stampo cittadino di tipo architettonico è molto caratteristico però ci sono delle aree veramente particolari e splendide. Scopri anche i borghi da visitare se viaggi senza auto.

Il borgo da favola nato da due città

Valeggio sul Mincio è un borgo piccolo ma così bello da sembrare una cartolina. Si può visitare in una giornata per chi fa una gita fuoriporta o in un paio di giorni se si vuole godere anche della calma del posto, fare un’escursione, visitare i siti storici.

Il punto più famoso della città sicuramente è il Castello Scaligero che ha una formazione così imponente che è visibile anche da lontano. Non ha tutta la piantina originale in quanto negli anni è stato sottoposto ad un restauro. Si trova sulla collina quindi domina tutta la zona, molto suggestiva la parte della Rocca anche se questa è stata restaurata quindi non è di tipo originale.

Durante il periodo primaverile e per tutta l’estate la zona viene letteralmente invasa dai fiori quindi acquisisce una bellezza ancora più forte e spiccata. Sono da visitare le torri ma anche la parte interna che vanta ornamenti del tempo.

Una visita va fatta anche alla Villa Sigurtà che risale al XVII secolo ed ha uno stile palladiano. Dall’800 è diventato uno dei simboli per l’intero paese, acquisendo un rilievo storico degno di nota.

Proprio accanto alla villa sorge il giardino omonimo che ha vinto numerose volte come giardino più bello d’Italia. Le fioriture in tutto il borgo sono molto caratteristiche sia per varietà dei fiori che per particolarità. Nello specifico tra marzo e aprile è possibile ammirare questi tulipani tutti colorati che sorgono praticamente ovunque e che colorano tutto l’ambiente. In autunno invece ci sono molte rose perché la zona è famosa proprio per la fioritura di un tipo particolare di pianta che si chiama rifiorente.

Dal 2011 è anche possibile visitare il particolare labirinto con siepi che provengono da ogni parte del mondo. È possibile prendere un treno e andare a scoprire ogni zona del parco con una visita guidata molto interessante.

Sono da vedere anche le numerose chiese, veramente spettacolari sia per costruzione che per importanza storica. In particolare è consigliata quella di San Pietro in Cattedra che ha una croce latina e una facciata ancora incompleta che però è la sua caratteristica principale. Molto particolare il Ponte Visconteo che è di grande fascino, risalente al 1300 è una struttura con diga fortificata e ben 4 canali. Un’opera ingegneristica incredibile per quel tempo.

Tutta la zona poi è tempestata di mulini a vento che sorgono direttamente sull’acqua. In particolare è la frazione di Borghetto ad offrire questa spettacolare vista, non a caso è inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia.