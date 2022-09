Dove mangiare il tiramisù più buono: i 10 posti da non perdere

Il tiramisù è uno dei dolci italiani tipici più buoni in assoluto, è possibile trovarlo in ogni ristorante ma ci sono luoghi che offrono la possibilità di gustare una vera specialità, con qualche dettaglio particolare.

Scopriamo i dieci posti da non perdere, dove poter gustare ricette tradizionali e rivisitazioni personalizzate del vero tiramisù italiano.

Il tiramisù è un prodotto d’eccellenza ma ogni pasticciere ha la sua variante, con qualche ingrediente segreto, una bagna differente ma anche un formato particolare. In Italia esiste addirittura una giornata dedicata proprio al tiramisù.

I migliori tiramisù in Italia

La prima pasticceria in assoluto è Pasticceria Veneto a Brescia, Lombardia. Questo è il templio di Iginio Massari che non ha bisogno di molte presentazioni. Inaugurata nel 1971 quando il pasticciere diede vita al suo primo laboratorio, è un luogo iconico. La creatività del tiramisù è veramente spettacolare, un gusto unico che praticamente fa piaggiare il palato.

Un altro luogo dove gustare un ottimo tiramisù è la pasticceria di Fabrizio Galla, vincitore del premio come migliore pasticciere nel 2020. Qui la tradizione si unisce alla creatività per un risultato al di fuori dell’ordinario. Idilliaca anche la pasticceria milanese l’Ile Douce che nasce con un’impronta francese nel 2017 ma si dedica poi anche a creazioni nostrane, come il tiramisù con un prodotto finale ottimo.

Olivieri 1882 in Veneto è il luogo perfetto per chi ama i gusti classici: decisi e originali ma che rispettano perfettamente la tradizione locale. Fusto a Milano è una delle pasticcerie più spettacolari in territorio lombardo dove poter gustare un ottimo tiramisù. Per il Panificio Pasticceria Orso l’idillio è nella selezione degli ingredienti che sono tutti semplici e naturali, perfetto il rapporto qualità-prezzo.

Clivati a Milano è un’altra delle punte di diamante in fatto di tiramisù sul territorio. Cambiando zona, a Roma è Two Sizes a fare uno dei migliori dolci tiramisù in assoluto insieme a Belle Helene a Tarquinia che è di sicuro interesse per vive o si trova nel Lazio. Nella stessa regione anche Roscioli Caffè, un grande classico.

Altri suggerimenti? A Bologna potete provare Gino Fabbri Pasticcere, a Treviso l’antica Pasticceria Nascimben, a Trieste da provare assolutamente il tiramisù di Pirona 1900, a Genova invece Douce Genova sempre una garanzia, a Napoli ottimale Casa Infante per una versione moderna. Il tiramisù è sempre fatto con una base di uova, solo in alcuni casi viene fatto con una ricetta alternativa senza uova con panna e mascarpone.