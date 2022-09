I 3 motivi +1 per cui dovresti amare l’autunno

L’autunno è un momento magico, i colori che cambiano, il panorama che si trasforma. Un’occasione perfetta per organizzare un viaggio. Scopriamo quali sono le motivazioni per cui dovresti amare l’autunno, soprattutto se sei un viaggiatore.

Ognuno ha la sua stagione del cuore, l’estate per le temperature, la primavera per i fiori che sbocciano, l’inverno per l’atmosfera da sogno. L’autunno sicuramente fa la differenza per i colori, le foglie che cadono, le vigne.

Questo è anche un momento dell’anno particolare perché ci sono tante attività da fare, legate al vino e alla coltivazione, sagre con specialità di ogni regione ma anche percorsi enogastronomici incredibili.

I motivi per amare l’autunno

Perché amare l’autunno come stagione quando si viaggia? In primo luogo perché in questo periodo è possibile trovare tantissime opportunità low cost. I prezzi sono ottimali, ci sono molte offerte e si trovano voli e treni con pacchetti particolari molto interessanti. Le proposte arrivano sia dalle compagnie aeree che da quelle dei trasporti nazionali, con combinazioni con hotel e strutture per il pernottamento.

Il secondo motivo è il foliage. In questo periodo dell’anno è possibile ammirare dal vivo la trasformazione del panorama, da nord a sud c’è una trasformazione totale. Si può organizzare un viaggio ma anche una bella gita fuori porta per scoprire i colori. Non bisogna necessariamente cambiare regione ma anche informarsi sui percorsi della propria città.

Un’altra caratteristica di questo periodo è il clima. Non è troppo caldo o troppo freddo quindi va bene per fare escursioni e attività che risultano troppo faticose con il caldo. Si può stare ottimamente a contatto con la natura godendo delle sue caratteristiche. L’Italia è veramente spettacolare in questo momento dell’anno con un occhio particolare per chi ama il trekking.

Ultimo, ma non meno importante, il cibo. L’autunno è il mese dell’enogastronomia. Lasciata all’estate la prova costume è il momento di riscaldare l’anima e il corpo con le specialità di questo periodo. In Italia è il momento della vendemmia quindi ci sono i percorsi nelle vigne, le degustazioni e le varie sagre. Per gli amanti dei prodotti regionali è possibile gustare il tartufo e i funghi ma anche le castagne.

Complessivamente l’autunno offre delle soluzioni molto interessanti per molti punti di vista, dall’ambiente al paesaggio ma anche per quanto riguarda la questione economica. Le tariffe sono vantaggiose, il cibo è un sogno e il clima veramente perfetto, meglio approfittarne e organizzare un bel viaggetto.